Qualcosa si muove in casa Milan. Le ultime notizie di mercato del club rossonero, confermano le mosse di Maldini, Boban e Massara per l'acquisto di un difensore centrale. Complice l'emergenza nel reparto arretrato, che costringerà Giampaolo a cominciare la stagione con i soli Romagnoli e Musacchio a disposizione, la società milanese ha dunque messo in preventivo l'inserimento di un nuovo centrale. Dopo i primi sondaggi con la Juventus per Demiral e Rugani, e nonostante l'ultima indiscrezione relativa al giallorosso Fazio, il Milan si sarebbe così spostato sul mercato brasiliano.

Il nome nuovo per il Diavolo pare dunque essere quello di Leo Duarte: ventitreenne difensore brasiliano, cresciuto nel Flamengo ed esploso nella scorsa stagione con la formazione di Rio de Janeiro. La trattativa con il club carioca, portata avanti dall'intermediario Alessandro Lucci e dell'ex giocatore rossonero Serginho, sarebbe già stata avviata e potrebbe chiudersi a breve con il pagamento di 11 milioni di euro da parte della società di via Aldo Rossi. Una operazione di mercato resa possibile anche dalla supervisione di Moncada.

Le caratteristiche di Leo Duarte

La relazione del capo degli scout rossoneri sarebbe stata dunque decisiva per la scelta del giocatore: ritenuto sufficientemente ‘cattivo' e dotato di un ottimo senso dell'anticipo per giocare con la maglia rossonera. A far pendere l'ago della bilancia verso il suo profilo, anche la personalità dimostrata in campo nonostante i suoi 23 anni: caratteristica fondamentale, che lo ha anche portato a indossare la fascia da capitano nel Flamengo.

Nelle prossime ore la società milanese dovrà quindi prendere una decisione. E non solo per il difensore centrale. Nell'agenda dei dirigenti milanisti, rimangono infatti anche i nomi di Angel Correa e del centrocampista che Giampaolo ha chiesto al club appena sbarcato a Milanello.