Il nome più seguito del calciomercato negli ultimi giorni è quello di Romelu Lukaku. L'attaccante bel del Manchester United è al centro di una vera e propria telenovela della campagna trasferimenti ed è al centro di un intreccio che riguarda due big italiane: Inter e Juventus. Se i nerazzurri stanno seguendo la punta dei Red Devils da diverse settimane sotto indicazione di Antonio Conte, i bianconeri sono balzati sulla scena nelle ultime ore e si profila un vero e proprio derby nelle prossime ore. A stuzzicare ancora di più la curiosità dei tifosi interessati alla trattativa si è messo proprio il calciatore belga che nel pomeriggio ha postato una foto sul suo profilo ufficiale di Twitter in compagnia del suo procuratore Federico Pastorello condita da una didascalia “Soon to be continued” e una emoticon che invitava al silenzio. Ci sono imminenti novità o annunci da fare o da seguire? Potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore riguardo al futuro? Lo sapremo presto.

Il Manchester United ha fatto sapere a più riprese che non cederà il suo attaccante per meno di 80 milioni di euro e il mancato impiego nelle amichevoli pre-season della punta belga è stato visto da più parti come una sorta di rottura tra le parti. Lukaku resta sempre la prima scelta per il reparto offensivo di Antonio Conte ma, come già anticipato, nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile inserimento nella trattativa della Juventus, in una affare più complesso che porterebbe Paulo Dybala in Premier League, e più precisamente al Tottenham di Mauricio Pochettino.