Alimentato anche dalla presenza nel club di Suning di due grandi ex come Beppe Marotta e Antonio Conte, il derby d'Italia tra Inter e Juventus dal campo è passato alle scrivanie del calciomercato. Le ultime notizie riportano infatti della sfida tra i due club per arrivare a Romelu Lukaku: oggetto del desiderio di nerazzurri e bianconeri.

Dopo le prime mosse dei milanesi, che sono arrivati ad offrire per l'attaccante prima 60 milioni di euro e poi ben 70 più 5 di bonus, nelle ultime ore è così arrivata anche la controffensiva dei campioni d'Italia. Per l'attaccante classe 1993, la Juventus sarebbe infatti disposta a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. Un'offerta che avrebbe colpito positivamente la dirigenza del Manchester United e aperto di fatto il duello con la società meneghina per strappare il centravanti belga ai Red Devils.

Icardi (e il Napoli) alla finestra

E mentre l'Inter continua ad avere i suoi bei problemi anche per acquistare Edin Dzeko, giocatore che la Roma non vuol cedere a meno di 20 milioni di euro, l'ombra della ‘mano lunga' juventina si staglia nitida anche dalle parti della nuova sede del club di Suning. Una presenza ingombrante, dovuta all'interesse bianconero per Mauro Icardi: ex capitano e ora anche ex giocatore nerazzurro, dopo il benservito di società e allenatore.

La preoccupazione della dirigenza nerazzurra e di tutti i suoi tifosi, è che l'argentino possa alla fine rimanere a Milano e creare un cortocircuito imbarazzante. Se la Juventus dovesse davvero arrivare a Lukaku (prima, però, bisognerebbe conoscere il parere di Dybala), difficilmente andrebbe avanti nel corteggiamento al bomber di Rosario. Un domino di mercato che regalerebbe maggiori chance al Napoli di Aurelio De Laurentiis: l'altro club italiano ormai da settimane sulle tracce di Icardi.