La Roma sta prendendo piano piano forma e continua a lavorare sul mercato per regalare Paulo Fonseca una rosa adeguata per le sue idee. Se per quanto riguarda la prima squadra abbiamo visto gli arrivi di Mancini e Vertout e ci sono situazioni come quella di Edin Dzeko, al centro di una discussione con l'Inter; per quanto riguarda i giovani di prospettiva il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, ha piazzato un colpo in entrata dal Paris Saint-Germain soffiando il giovane talento francese Ruben Providence. Inizialmente verrà consegnato alla squadra Primavera alle mani di Alberto De Rossi ma non è detto che non possa essere aggregato presto alla prima squadra: si tratta di un esterno d'attacco classe 2001 ed è reduce da un'annata nell'Under 19 parigina sotto la guida dell'ex interista Thiago Motta.

Providence arriverà a Roma nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Un altro profilo trattato seguito dalla squadra della capitale risponde al nome di Mario Vuskovic, difensore centrale classe 2001 dell'Hajduk Spalato.

in foto: Le statistiche di Ruben Providence. (wyscout.com)

Chi è Ruben Providence, il profilo dell'esterno offensivo

Ruben Providence è un esterno offensivo che si trova a suo agio sulla fascia destra ma all'occorrenza è stato impiegato anche sulla fascia opposta: il ragazzo francese è molto abile nell'uno contro uno e questo consente di creare superiorità numerica alla sua squadra. Il classe 2001 si è fatto spesso notare per le sue accelerazioni e per i cambi di passo con la palla attaccato al piede. Thiago Motta ha sempre sostenuto che deve migliorare nella fase di ripiegamento e nel pressing. Tatticamente, il suo ruolo ideale è l'esterno offensivo in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1.