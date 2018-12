La Serie A, grazie anche all’arrivo di Cristiano Ronaldo in estate, ha raggiunto un appeal che non lambiva da tempo. Ma non certo per l’incertezza del suo torneo, ad oggi, piuttosto indirizzato, ma per le tante energie, per i tanti campioni che, ogni maledetta domenica, calcano i rettangoli verdi nostrani. CR7 certo, ma anche i vari Icardi, Insigne, Milinkovic–Savic e Donnarumma, richiesti dalle big di mezza Europa e invece attivi ed operativi qui da noi, sono le stelle che illuminano il firmamento nostrano parso, in questi mesi, mai così fulgido nell'ultimo lustro.

Una serie di campioni assoluti, di fenomeni del pallone da far tremare i polsi e che stanno accrescendo l'aura di un campionato ricco di talento. Un po’ troppo orientato, indirizzato ma pur sempre presente. E così quando mancano ancora due partite per completare il primo giro di boa di questa 117esima edizione del massimo torneo nazionale, ecco la top 11 dei calciatori con maggiore valore di mercato della nostra Serie A.

Donnarumma in porta: nessuno tocca i suoi 40 milioni di euro

Ha da poco tempo superato le 120 presenze in campionato, ad appena 19 anni. Ha di recente digerito un periodo difficile ricco di difficoltà e pieno di incertezze che lo avevano posto sul banco degli imputati, specie dopo l'errore nel derby contro l'Inter, e si è preso i pali della Nazionale Stiamo parlando di Gigio Donnarumma capace, anche dopo queste mazzate, mediatiche e non, di riprendere il discorso, proseguire la sua crescita, fare benissimo nel Milan e, pure, guadagnare la palma di estremo difensore più costoso dell'intero campionato.

Quaranta, difatti, sono i milioni di euro che, stando a Trasfermarkt.it, ci vogliono anche solo per sedersi al tavolo delle contrattazioni con i rossoneri. Davvero niente male per uno che, come detto, deve ancora compiere vent'anni e per uno che, così spesso, finisce, anche oltre i suoi demeriti, fra i presunti colpevoli di questa o quella sconfitta. Ciononostante Gigio continua ad essere un talento assoluto, un estremo difensore di sicuro affidamento, un oggetto del desiderio di molte big: il portiere più costoso d'Italia.

Difesa super: è dominio Juve nel pacchetto arretrato

Davanti all'estremo difensore milanista poi, ecco un quartetto d'archi davvero imponente che, in breve, riassume in sé qualità, quantità, forza fisica, strapotere atletico e spinta sulle corsie oltre, ovviamente, ad un buon controllo sulle palle alte. Per una retroguardia davvero eccellente, da 235 milioni di euro e che comincia a dare il senso del dominio, in termini di rosa, della Juventus campione d'Italia. E sì perché su quattro difendenti, ben due sono di marca bianconera con le corsie laterali fiore all'occhiello della formazione di Allegri: a destra Joao Cancelo (55 mln), a sinistra Alex Sandro (50 mln). Al centro, invece, si vede un po’ di vertice che non sia della ‘Vecchia Signora’ con Skriniar (60 non) e Koulibaly (70 mln) esponenti della resistenza anti-juventina in campionato.

Centrocampo a due: i Balcani al top

Nella terra di mezzo che chiamiamo centrocampo, la Serie A propone un tandem balcanico speciale. Un binomio da 145 milioni di euro in grado, anche qui, di abbinare tutto quello che serve in mezzo al campo: geometrie, precisione nei passaggi, interdizione, grinta, inserimenti senza palla, tiro e, ovviamente, tanto, tantissimo talento. Ci riferiamo a Pjanic, valutato 70 milioni di euro, e a Milinkovic-Savic, a quota 75 milioni, capaci in questo 2018 di consolidare la loro reputazione internazionale e di affermarsi, malgrado una foltissima concorrenza, come i migliori prospetti sulla mediana del nostro massimo campionato.

Attacco stellare: CR7, la Joya, Icardi e non solo

Davanti, invece, è festival dell’euro con diversi esponenti del nostro movimento nazionale al top non solo nel Bel Paese ma anche nel resto del continente. Basti pensare a mister 100 milioni di euro Cristiano Ronaldo, a Icardi dell’Inter che, col portoghese, condivide la stessa quotazione di mercato ma anche a Insigne, numero uno fra gli italiani a 75 milioni, o a Dybala che, secondo Transfermarkt.it, sarebbe il profilo più oneroso di questo undici a 110 milioni di euro. Insomma, una serie di protagonisti della Serie A da far invidia agli altri top tornei europei e che con i loro 29 gol e 14 assist totali in campionato ma, soprattutto, con i loro 385 milioni di euro in quattro, per una media di 96 milioni abbondanti a testa, esaltano i nostri confini pallonari: in Italia, è tempo di qualità, talento e campioni.