La settimana di coppe europee ha segnato, in maniera positiva e negativa, i club italiani impegnati nelle due più importanti competizioni. A sorridere, al momento, sono soltanto Milan e Lazio che in Europa League hanno superato il turno e conoscono già i propri avversari agli ottavi con Juventus e Roma che in Champions attendono l’esito finale. E dopo queste emozioni, è quindi già tempo di ritornare in campo e rituffarsi nel campionato che sta mettendo in luce un incandescente testa a testa tra Napoli e Juventus in vetta alla classifica.

Due squadre molto compatte ma che, ad oggi, non vedono presenti, nella propria rosa, calciatori che hanno subito un importante numero di falli durante il corso della stagione attuale. Già, perchè è proprio questa speciale classifica che oggi vogliamo analizzare andando a vedere chi siano i calciatori che in Serie A, ad aver subito il maggior numero di falli fino a questa vigilia del nuovo turno di campionato. Tante le sorprese e i calciatori che al momento sono dei veri e propri oggetti del mistero o che si stanno mettendo in luce, più che altro, per le tante prestazioni errate in campo. Vediamo dunque l’inedita top 10.

‘Papu’ Gomez il più torturato in Serie A.

Che sia Europa League (l’Atalanta è stata appena eliminata dal Borussia Dortmund) o Serie A, non esiste una partita in cui non vediamo Alejandro Gomez, meglio noto come il ‘Papu’, a terra per aver subito un fallo.

Il fantasista argentino è stato infatti sempre preso di mira dagli avversari proprio per la sua grande mobilità di gamba e quel baricentro basso che gli consente di sgusciare tra le gambe dei difensori che per fermarlo devono ricorrere alle maniere cattive, quindi con numerosi falli.

in foto: Il rendimento stagionale del ’Papu’ Gomez (Transfermarkt)

Ben 66 per la precisione quelli attuali che mettono in luce un calciatore che è davvero molto temuto dalle varie difese delle squadre del nostro campionato. Staccato, ma non di molto, in seconda posizione, ecco il finlandese Hetemaj.

Vero e proprio cuore pulsante del Chievo Verona di Maran, il numero di falli da lui subito è quasi inevitabile data la sua forte propensione nei contrasti che spesso lo vede lottare in mezzo al campo con gli avversari che sono costretti a commettere fallo pur di fermare le sue improvvisa. Al momento i falli subiti sono 62.

Il pupillo della Samp Torreira si ferma solo con i falli.

Da quando è esploso definitivamente in questa stagione con Giampaolo in panchina, Lucas Torreira, il centrocampista uruguaiano passato anche per il Pescara di Oddo che l’ha poi consacrato da trequartista a centrocampista puro, è diventato l’incubo degli avversari.

Il suo modo di giocare, così come per il ‘Papu’, con quel baricentro basso e la sua velocità di giocata rappresentata da una visione di gioco a dir poco perfetta, ‘costringono’ gli avversari, nonostante i tanti contrasti regolari tentati, a commettere fallo su di lui che spesso lo vediamo rialzarsi a fatica dopo le tante botte prese in partita. Un fallo in meno, al momento, rispetto ad Hetemaj per Torreira che ha subito 61 falli e si pone appena sopra ad un altro centrocampista.

Per la precisione stiamo parlando del capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, al quarto posto di speciale classifica, che nonostante i tanti infortuni che l’hanno fermato tra la scorsa e l’attuale stagione, con 57 falli, è uno dei calciatori degli emiliani più presi di mira proprio per la sua pericolosità in mezzo al campo in termini di contrasti e di giocate pericolose in fase di impostazione di gioco.

in foto: La top 10 dei calciatori che hanno subito il maggior numero di falli, ad oggi, in Serie A (WhoScored)

La coppia Spal Lazzari-Viviani.

Quasi in maniera inaspettata, ci verrebbe da dire, troviamo ad occupare la quinta e la sesta posizione in classifica due calciatori e autentiche sorprese di questa stagione, della Spal di Semplici. Impegnati in una lotta salvezza che è a dir poco chiusa al momento, Manuel Lazzari e Federico Viviani, sono i calciatori della squadra di Ferrara più bersagliati dagli avversari.

Per il primo, con 57 falli subiti, le motivazioni stanno sicuramente nel fatto che la sua velocità e intraprendenza sulla fascia, costringono tante volte i vari terzini a doverlo bloccare per evitare che vada al cross o si inserisca con rapidità al centro dell’area di rigore avversaria. Le ragioni invece dei 56 falli subiti da Viviani, sono da ricercare in due fattori diversi. Il primo è che il talento cresciuto nella Roma, lo scorso anno al Verona, è pericolosissimo in fase di impostazione e con quei piedi che si ritrova può spesso mettere in difficoltà i difensori che molte volte sono chiamati a fermarlo con un fallo pur di evitare che questo accada.

Il secondo aspetto invece, lo troviamo anche nella furbizia del centrocampista romano nel sapersii prendere i falli, soprattutto quelli dal limite dell’area, per provare così a sfruttare la sua grande abilità sui calci piazzati, che quasi sempre finiscono in rete.

Suso fa impazzire i terzini avversari.

E veniamo all’armata pesante adesso. Perchè dopo Lazzari e Viviani, a subire un alto numero di falli, troviamo il faro del gioco del Milan, quel Suso, rilanciato tra le fila dei rossoneri da Montella e valorizzato maggiormente da Gattuso da quando siede sulla panchina della prima squadra milanista e che ha visto il valore di mercato dello spagnolo lievitare notevolmente.

in foto: L’incredibile evoluzione positiva del valore di mercato di Suso (Transfermarkt)

Un calciatore, l’ex Liverpool, che ha proprio nella rapidità e nella velocità di esecuzione, le sue armi migliori, ovviamente abbinate ad un sinistro perfetto, preciso e potente, che spesso riesce a dare ancora più spettacolo ai gol del fantasista rossonero.

Fenomeno e vero punto di forza di questo Milan, manda nel pallone ogni terzino che prova a marcarlo per evitare di farlo accentrare sul mancino, il che provoca falli, ben 55 in totale, che lo spagnolo subisce puntualmente. A braccetto con lo stesso Suso un altro ex Milan, ovvero quel Bertolacci, oggi al Genoa, pagato tantissimo dai rossoneri qualche stagione fa e che si colloca all’ottavo posto per falli subiti, precisamente 54.

Belotti e Falcinelli fermati dai falli e dalla scarsa vena realizzativa.

Quando sei un attaccante alto fisicamente, possente dal punto di vista della struttura muscolare e anche abile a muoverti nell’area di rigore, è inevitabile che il fallo possa arrivare da parte dei difensori. Ne sanno qualcosa Belotti e Falcinelli, rispettivamente attaccanti di Torino e Fiorentina (ha iniziato la stagione al Sassuolo). Per il bomber granata non è stata proprio una stagione esaltante quella vista finora.

in foto: Dal mese di ottobre soltanto 2 gol per Belotti (Transfermarkt)

Pochi gol, solo 7, rispetto ai 24 della passata stagione, un rendimento ben al di sotto della valutazione del suo cartellino fatta dalla società, circa 100 milioni di euro e una condizione fisica che da Mihajlovic a Mazzarri, stenta a migliorare. Attaccante però comunque pericoloso di testa e rapido quando serve che ad oggi ha subito 53 falli, con i difensori ancora intimoriti, probabilmente dalla passata stagione che l’ha visto consacrarsi definitivamente nel grande calcio.

Stesso numero di falli subiti, dicevamo, anche per lo stesso Falcinelli che non sta ripetendo, proprio come il ‘Gallo’, la stessa stagione dello scorso anno quando con il Crotone, anche grazie ai suoi gol, riuscì a raggiungere una salvezza pazzesca. Anche per lui 53 falli in totale, subiti soprattutto durante la prima parte di campionato a Sassuolo dato che a Firenze, da quando è approdato a gennaio, sta giocando davvero pochissimo.