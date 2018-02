Non c'è stato bisogno di ricorrere al Var. L'arbitro Orsato non ha fischiato il fallo, né probabilmente s'è accorto dell'accaduto. Chiellini non è stato ammonito né espulso per quel ceffone mollato a Belotti durante il derby giocato domenica scorsa. Quell'episodio che ha fatto discutere molto a margine della gara vinta dalla Juventus sembrava potesse costituire materiale di giudizio per la prova tv, fino a causare una squalifica (2, massimo 3 giornate) per il difensore bianconero. Così non è stato, l'episodio contestato dai granata è rimasto lettera morta: il giudice sportivo non ha ritenuto ci fossero gli estremi per ricorrere al mezzo televisivo per quel colpo al volto rifilato all'attaccante granata al 58°. Chiellini sarà dunque regolarmente in campo domenica prossima contro l'Atalanta.

Il Giudice sportivo ha invece squalificato per un turno sei giocatori: tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Goldaniga (Sassuolo), Milenkovic (Fiorentina); tra i non espulsi, fermati per una giornata Badelj (Fiorentina), Felipe (Spal), De Maio (Bologna), Perica (Udinese).

Quanto alle ammende per club, il giudice sportivo ha usato il pugno di ferro con il Crotone, multato di 20mila euro "per avere, al 23′ del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara".