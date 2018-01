Quella del San Paolo è stata una notte magica per il Papu Gomez. Il numero 10 dell'Atalanta ha sfoderato una prestazione eccezionale nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia in casa del Napoli. Solito contributo di qualità e quantità, impreziosito dal gran gol del raddoppio nerazzurro rivelatosi decisivo ai fini del risultato. Subito dopo la partita, l'argentino ha postato su Instagram una bellissima immagine che ha subito fatto il giro del web: nella stessa il figlioletto davanti alla tv improvvisa la stessa esultanza del papà.

Gomez segna al Napoli, il figlio festeggia il gol nello stesso modo del papà.

Festa grande dunque in casa Napoli, al momento del gol del Papu. Scatenato il piccolo Bauti davanti alla tv con indosso la maglia numero 10 del papà: braccia sollevate al cielo e testa all'indietro per il giovanissimo Gomez, per copiare l'esultanza del calciatore dell'Atalanta in tv. La bellissima immagine è subito diventata virale, con il calciatore che ha accompagnato lo scatto con queste parole su Instagram: "Siamo in semifinale di Copa Italia, #bauti nuova esultanza".

Il Papu re dei social.

Ancora una volta dunque il Papu si è confermato un vero e proprio re dei social network. Il calciatore, protagonista del tormentone "Papu dance", è molto attivo su Instagram in particolare dove racconta la vita quotidiana della famiglia Gomez con foto e video che collezionano moltissime visualizzazioni. E chissà che la nuova esultanza, emulata dal piccolo Bauti, non rappresenti una nuova moda sui campi di calcio italiani e non.

Gomez gonfia il petto dopo Napoli-Atalanta 1-2.

L'attaccante di Gasperini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in casa del Napoli, che ha regalato ai nerazzurri la semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Juve-Toro. Una gioia incontenibile per il Papu e per l'Atalanta, considerata dal calciatore argentino d'esempio per il calcio italiano: "E' una vittoria incredibile, non si va ogni anno in semifinale di Coppa Italia. Per me è la prima volta in otto anni da quando sono in Italia non era mai successo. E' fantastico battere il Napoli, una squadra da Champions League e in lotta per lo scudetto. Siamo un gruppo giovane che vuole continuare a crescere, con una società seria ed organizzata, che pensa anche ai giovani. Così si va avanti in un calcio italiano in cui ci sono tanti stranieri, l'Atalanta è un bell'esempio. Il limite lo mettiamo noi, se falliamo è colpa nostra. Abbiamo tutto da vincere".