Andrea Belotti fa sempre discutere. L'attaccante del Torino è fermo ai box dalle vacanze di Natale ma è pronto a rientrare in campo e lo farà per la prima volta sotto la guida di Walter Mazzarri, che ha preso il posto di Mihajlovic. Prima di concentrarsi sul suo rientro però il capitano granata ha voluto smentire le voci di gelo con il presidente Cairo riguardanti le questioni di mercato.

Stamane sulla prima pagina di Tuttosport si parlava di un possibile caso che riguardava il numero 9 e il titolo era questo: "Ora Belotti è un caso. Mazzarri pensaci tu". Secondo il quotidiano torinese il bomber risente le sirene del mercato, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid, e non starebbe accelerando per il ritorno ma Belotti ha voluto smentire tutto.

Belotti: Gelo con Cairo? Niente di più falso.

L'attaccante ha negato in maniera decisa intervenendo in prima persona attrassero il suo profilo Twitter con un'immagine abbastanza emblematica: "Gelo tra me e Cairo? Io un caso, una patata bollente? Nulla di più falso e assurdo!".

Il recupero di Belotti: in campo con il Benevento.

Andrea Belotti è tornato in questi giorni a lavorare per recuperare dall'ennesimo infortunio di una stagione tribolata fino a questo punto: il bomber granata ha realizzato solo 4 goal e sta cercando di riprendersi al meglio per essere a disposizione del nuovo tecnico dei granata Mazzarri. Il Toro non avrà a disposizione il suo attaccante principe per la trasferta di domenica contro il Sassuolo ma potrebbe essere convocato per la gara di domenica prossima contro il Benevento allo stadio Olimpico.