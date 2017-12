Sospiro di sollievo in casa Torino. Andrea Belotti, infortunatosi nuovamente al ginocchio in allenamento, si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del problema. Gli accertamenti hanno confermato la distorsione al ginocchio destro per il Gallo, escludendo però il rischio di lesioni al legamento crociato. Scongiurato così il rischio di un lungo periodo di stop per il ragazzo che solo pochi mesi fa ha dovuto fare i conti con un altro infortunio al ginocchio.

Nella giornata di ieri, il Torino attraverso un comunicato ha ufficializzato il nuovo infortunio al ginocchio destro per Andrea Belotti. Un trauma distorsivo per il Gallo finito ko in allenamento, e costretto dunque ad un un nuovo periodo di riposo forzato. In mattinata il bomber si è sottoposto alla risonanza che, come anticipato da Sky Sport, ha escluso la presenza di lesioni al crociato che avrebbero allungato i tempi di recupero del centravanti.

I tempi di recupero dall'infortunio per Belotti.

Secondo le prime indiscrezioni dunque, il trauma distorsivo al ginocchio destro potrebbe costare a Belotti un periodo di stop di 2-3 settimane. Una tegola per Mihajlovic che sarà costretto a fare a meno di lui nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia, e poi nella sfida contro il Genoa che chiuderà il girone d'andata. Sicuramente il Gallo non ci sarà nemmeno all'Epifania nel confronto con il Bologna, con appuntamento rimandato a dopo la sosta, magari in occasione del confronto con il Sassuolo

Torino, senza Belotti spazio a Niang. Pazzini nel mirino di mercato.

Contro il Genoa, il Torino sarà costretto a fare a meno in avanti dunque di Ljajic e Belotti. In avanti Mihajlovic potrebbe schierare Berenguer e Iago Falque a supporto della punta Niang, che potrebbe giocare come falso nueve. Nel frattempo occhi puntati sul calciomercato, con il Torino che ha messo nel mirino Pazzini: il centravanti del Verona vuole cambiare aria dopo l'inizio di stagione con pochissimo spazio da titolare.