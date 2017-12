Peggio di così non poteva finire. Andrea Belotti chiude l'anno con un brutto infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi di calcio per alcune settimane. Durante l'allenamento di oggi pomeriggio al Filadelfia, l'attaccante di Sinisa Mihajlovic si è infatti fermato per un trauma distorsivo al ginocchio destro: lo stesso che aveva costretto il "Gallo" a rimanere fuori ad inizio ottobre. Chi ha assistito alla scena, ha parlato di un Belotti molto preoccupato e in lacrime per il forte dolore.

In attesa degli esami strumentali, che faranno luce sull'entità del nuovo infortunio del gestore, anche il club granata ha confermato la prima diagnosi attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter: "Esami per Belotti: trauma distorsivo al ginocchio destro, nelle prossime ore accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio". L'ansia per il nuovo guaio fisico della punta granata è molta, e la paura è che possano esser stati coinvolti ancora una volta i legamenti del ginocchio.

Cairo cerca un sostituto.

L'infortunio dello scorso ottobre, durante Torino-Verona, costrinse la punta granata a quasi un mese di stop a causa della lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro. Tornato a disposizione per la sfida mondiale con la Svezia, Belotti ha fin qui segnato soltanto due gol: contro il Carpi in coppa Italia e contro il Napoli in campionato.

Un ruolino di marcia al di sotto delle attese che, insieme a questo nuovo infortunio, costringerà Urbano Cairo a guardare al mercato invernale per trovare un sostituto del Gallo. Il nome in pole position sarebbe quello di Giampaolo Pazzini: grande amico di Belotti e attualmente ai margini del progetto di Fabio Pecchia. Nelle ultime ore è infatti circolata la voce di un possibile scambio di prestiti tra Hellas e Torino, con il "Pazzo" che raggiungerebbe Mihajlovic e Boyè che compirebbe invece il percorso inverso.