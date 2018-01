Quante possibilità ci sono che il Milan perda Suso a gennaio? Pochissime, praticamente nulle. L'ala destra spagnola è considerata una pedina intoccabile, una delle poche che s'è salvata dal naufragio della scorsa stagione e che in quella attuale s'è imposta come una risorsa preziosa rispetto alle delusioni incamerate con buona parte dei nuovi arrivi. Il rinnovo del contratto formalizzato verso la fine dell'estate scorsa, il ritocco dell'ingaggio che ha portato lo stipendio a 3 milioni netti a stagione e una clausola rescissoria di 40 milioni (50, in caso di qualificazione alla Champions) hanno di fatto blindato la posizione dell'ex Liverpool.

Ironia della sorte, è proprio l'ex club a volerlo ancora una volta ad Anfield Road dopo averlo lasciato partire a cuor leggere un paio di stagioni fa. La posizione del Milan al riguaro è chiara: trattenere il calciatore anche al cospetto della classica proposta indecente. Anzi, è la stessa società a ribadire il concetto nel commentare la rassegna stampa che rilancia le ultime notizie sull'interesse dei Reds.

Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un'operazione molto importante. Così come fanno assolutamente parte del progetto Biglia, Kalinic e Locatelli.

Nulla si muove per il momento. Nulla cambierà e semmai ci saranno movimenti in uscita, riguarderanno quegli elementi della rosa attuale (Gustavo Gomez, per esempio) che non rientrano nei piani di Gattuso. Il dubbio, però, resta: cosa accadrà in estate quando Suso (e una squadra a lui strettamente interessata) potrebbero far scattare la clausola rescissoria e lasciare il Milan per 40 milioni di euro? Presto per dirlo adesso ma in caso di mancata qualificazione alle Coppe la tentazione di rispondere alla chiamata di un club sarà fortissima.