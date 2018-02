Al contrario del passato, il derby Torino-Juve non è stato contraddistinto da clamorosi episodi da moviola con l'operato del direttore di gara Daniele Orsato e quello dei suoi collaboratori al Var Irrati e Vuoto considerato positivo. Tra gli episodi dubbi, resta quello relativo al contatto tra Chiellini e Belotti andato in scena nella ripresa, con il centrale bianconero che potrebbe anche essere incriminato con la prova tv. Analizziamo quanto accaduto intorno al 60′, sul punteggio di 1-0 per la squadra bianconera.

La manata di Chiellini a Belotti in Torino-Juve.

Belotti è alle prese con un contrasto con Rugani quando arriva a dar man forte al più giovane compagno, Giorgio Chiellini. L'entrata dell'esperto centrale toscano è irruenta e con il braccio sinistro colpisce al volto il Gallo, che accusa il colpo e cade. Mani sul volto per l'attaccante e dubbi sul braccio largo di Chiellini, con il direttore di gara che fa proseguire l'azione per poi tornare a verificare le condizioni della punta che protesta seppur in maniera molto civile.

Perché il Var non è intervenuto sulla manata di Chiellini a Belotti.

Se Orsato ha fatto dunque proseguire l'azione, anche il Var non è intervenuto. I collaboratori del direttore di gara in control room, ovvero Irrati e Vuoto non hanno richiamato la sua attenzione, valutando l'intervento di Chiellini probabilmente non un caso di "condotta violenta" da sanzionare con il Var e dunque punibile con un cartellino rosso, ma al massimo sanzionabile con un giallo. Su questa tipologia di contatti la moviola in campo non può intervenire.

Possibile richiesta di prova tv per Chiellini.

L'intervento molto dubbio ha comunque sollevato le polemiche dei tifosi granata sui social. Non è da escludere che il procuratore Pecoraro possa fare richiesta di una prova tv, con segnalazione al Giudice Sportivo. Quest'ultimo dovrebbe ascoltare gli arbitri Orsato e Irrati per capire come hanno valutato la manata di Chiellini a Belotti. Nel caso di valutazione da parte di uno dei due dell'intervento come "condotta non violenta" (come sembra) allora il calciatore non sarà sanzionabile. Diverso il caso in cui entrambi gli arbitri ammettessero di non aver visto il contatto, perché in quel caso potrebbe scattare la valutazione della prova tv, con rischio squalifica.