In attesa del monday night Lazio-Verona, si può già fare un bilancio sulla prestazione degli arbitri e sull'utilizzo del Var nella 25a giornata di Serie A. Nessun episodio eclatante, ma diverse situazioni che la moviola in campo ha permesso di chiarire, evitando una serie di polemiche. A contraddistinguere l'ultimo turno di campionato però sono stati alcune situazioni di gioco, nel derby di Torino e in Milan-Samp (il colpo di Chiellini a Belotti e il tocco di mano di Calabria) su cui la tecnologia non è potuta intervenire in aiuto dell'arbitro.

Torino-Juventus, nessun fallo di Bernardeschi in occasione del gol.

L'arbitro Orsato di Schio e i collaboratori Irrati e Vuoto sono riusciti a tenere sotto controllo una gara comunque sempre particolare, pur commettendo però alcune sbavature. Errato non punire Ansaldi almeno con un giallo dopo il brutto fallo in avvio su Pjanic. L'ex Inter protagonista anche in occasione del gol: il contatto con Bernardeschi è considerato regolare nell'azione che porta alla deviazione vincente di Alex Sandro. Il silent check conferma la regolarità del tutto. Dubbi invece nella ripresa su un intervento di Chiellini su Belotti: il difensore entra con decisione sul Gallo e lo colpisce con una manata al volto. Per Orsato non è fallo, e il colpo viene considerato involontario. Una valutazione simile a quella di Irrati nella control room, che dunque non fa scattare il Var. Potrebbe comunque arrivare la richiesta di una prova tv.

Napoli-Spal, gol annullato ad Hamsik ma resta l'ammonizione.

In Napoli-Spal, l'episodio più controverso è quello relativo al gol annullato ad Hamsik. Nel secondo tempo sul punteggio di 1-0, Allan serve lo slovacco che di testa va a segno. Il gol inizialmente convalidato, diventa oggetto dell'analisi della coppia Mariani-Longo al Var. Questi ultimi sanzionano la posizione irregolare del capitano, e l'arbitro Gavillucci annulla. Non può invece annullare il cartellino giallo rifilato all'autore del gol protagonista di un'esultanza eccessiva con tanto di bandierina spaccata. Nessun rigore per gli ospiti nel finale con il pallone di Floccari che prima colpisce Koulibaly e solo dopo il braccio di Mario Rui in scivolata. Giusto considerare il contatto involontario.

Le altre partite. In Atalanta-Fiorentina, primo giallo pesante per Milenkovic.

In Benevento-Crotone proteste degli ospiti con l'arbitro Rocchi. Prima i rossoblu si lamentano per un intervento falloso di Sandro prima del gol dell'1-1 e poi per una presunta trattenuta su Ceccherini in area dopo una punizione di Ricci. In entrambi i casi la coppia al Var non interviene e sembra la decisione migliore. Regolare il gol del 2-2 di Benali che non partecipa all'azione. In Atalanta-Fiorentina, dubbi sul giallo sul primo fallo da ammonizione a Milenkovic espulso 2′ dopo per una trattenuta su Gomez evidente. In Bologna-Sassuolo interviene il Var in occasione del gol di Poli: nessuna deviazione di Destro a favorire il centrocampista, e rete dunque regolare con la posizione del marcatore considerata non irregolare. Stesso discorso per l'1-1 con Babacar servito da un passaggio involontario di Krafth.

Il caso del fallo di mano di Calabria in Milan-Samp.

In Milan-Sampdoria l'episodio più dubbio è quello relativo all'intervento irregolare di Calabria. L'esterno nel finale del primo tempo in occasione di un contrasto con Zapata colpisce la sfera con la mano, apparentemente in modo volontario. Il direttore di gara fa proseguire ma con l'ausilio del silent check cerca di capire se il contatto con la sfera sia avvenuto dentro e o fuori area. I replay mostrano che il tocco è avvenuto appena fuori dalla linea che delimita l'area e quindi manca alla formazione ospite una punizione dal limite. Pur essendo stato considerato fallo di mano volontario non è stato fischiato in quanto il Var può intervenire su rigori e non sulle punizioni. Giusto annullare il 2-0 nel finale di frazione a Bonucci: la posizione del capitano è nettamente irregolare.