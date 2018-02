Un rigore concesso per un fallo di braccio evidente (Murru su cross di Suso), un altro non assegnato (mani di Calabria) e un gol annullato per la posizione irregolare di Bonucci. Il match di campionato di San Siro tra Milan e Sampdoria offre materiale per la moviola e per il Var. Argomenti di cui discutere quando scatta il replay e la valutazione sulla dinamica dell'azione può essere differente rispetto a quanto accade a velocità normale ed è visibile dall'occhio umano.

Il tocco di Calabria c'è ma fuori area.

Il caso più discusso dei tre episodi è il secondo e fa riferimento al tocco di mani di Calabria che interviene in anticipo sull'attaccante della Sampdoria, Zapata. Dalle immagini sembra evidente che, col pugno, il difensore rossonero si aiuti a mo' di mano de dios alla Maradona. E' rigore? L'arbitro Doveri si consulta con la control room e lascia continuare reputando involontaria la deviazione del calciatore milanista. La situazione, però, non è del tutto chiara e lascia qualche perplessità.

Cosa è successo veramente? Grazie a un'immagine dall'alto mostrata da Sky si è potuto verificare che il tocco c'è stato ma è avvenuto fuori area. In tal caso il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare la punizione dal limite per i liguri. Dunque, pur essendo stato considerato fallo di mano volontario non è stato fischiato in quanto il Var può intervenire su rigori e non sulle punizioni.

Giusto concedere il rigore per fallo di Murru.

Di tutt'altro tenore l'azione che porta alla concessione del calcio di rigore in favore del Milan e poi sbagliato da Rodriguez. Su cross di Suso è evidente il fallo di mano di Murru che stoppa di braccio (che è largo rispetto al corpo) e di fatto ostruisce la traiettoria.

Bonucci è in fuorigioco, rete annullata.

Giusto annullare la rete siglata da Bonucci verso la fine del primo tempo. Cross di Calhanoglu dalla sinistra, il difensore milanista trova il gol del raddoppio, ma interviene il Var: Doveri annulla la rete per posizione di fuorigioco del difensore rossonero. Netta la posizione irregolare del calciatore.