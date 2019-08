La preparazione estiva del Napoli, impegnato stasera alle 21 al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia, prosegue spedita e con diverse incoraggianti indicazioni in vista dell’ostico avvio di campionato contro Fiorentina e Juventus. Un avvio che impone agli azzurri un surplus di attenzione ma anche una dose di qualità in più rispetto a quella attualmente in dotazione del tecnico Ancelotti. Che, in un recente vertice con il patron De Laurentiis, ha confermato le sue priorità sul mercato: James Rodriguez e Lozano. Con Icardi, invece, che parte, anche per le difficoltà per arrivare al talento di Rosario, un po’ più in seconda fila nelle gerarchie ancelottiane che prevederebbero, indipendentemente dal nome, un'altra punta. E poi, lato uscite, come non bastasse, il tesoretto dei campani potrebbe arricchirsi di altri milioni da poter investire sul mercato con Verdi, Hysaj e Ounas corteggiati e richiesti da tantissimi club. E così, dal punto sulle trattative in entrata a quello sulle possibili cessioni che potrebbero concretizzarsi a breve, ecco ultimissime notizie e trattative in tempo reale sul calciomercato del Napoli.

in foto: il valore di mercato di Icardi. In netta discesa secondo il Cies, l’osservatorio del calcio europeo

Capitolo Icardi, Maurito vuole restare a Milano. Strada in salita per il Napoli

La telenovela Icardi sembra appena cominciata o, quantomeno, all’ennesima svolta. Il ragazzo, nonostante il duro confronto con la dirigenza di tre giorni fa che, di fatto, gli ha chiuso la possibilità di ricucire lo strappo invernale e rientrare a pieno titolo nel progetto tecnico nerazzurro, non sembra intenzionato a lasciare Milano e l’Inter. Nemmeno per la Juventus, nemmeno per i 7 milioni di euro a stagione proposti dal Napoli. Le voci sono tante e una di queste vorrebbe Wanda Nara nuovamente incinta e quindi poco incline a trasferimenti e traslochi di sorta.

Insomma, si va per le lunghe con la Juve che via via si defila nella corsa all’argentino e un Napoli, in attesa, pronto a piazzare il colpo in caso di repentini cambi d’umore da parte dei coniugi Icardi. Sul piatto, come raccontiamo ormai da tempo, un’offerta da 60 milioni di euro più quinquennale da 7 milioni a stagione per l’ex capitano della Beneamata. I prossimi giorni, anzi, le prossime puntate arricchiranno il quadro, la soap opera sul #9 albiceleste. Intanto, secondo voci provenienti dalla Germania, agli azzurri piacerebbe il profilo dell’RB Lipsia Werner per il quale sarebbero pronti addirittura 70 sonanti milioni di euro. L’alternativa a Maurito, oggi, però non è rappresentata solo dal giovane panzer tedesco ma anche dal belga Lukaku per il quale, nelle ultimissime ore, ci sarebbe stata una proposta importante: 70 milioni di euro. Ma lo stesso calciatore, tramite il suo entourage, avrebbe gentilmente declinato l'offerta napoletana.

Torna di moda Lozano: l’eliminazione del Psv dalla Champions avvicina il messicano

Con un Pépé lontano da Napoli e che invece si accasa all’Arsenal diventandone l’acquisto più oneroso della storia dei Gunners, gli azzurri sono costretti a ritornare sui propri passi e a cercare elementi finiti più indietro nelle recenti gerarchie di Giuntoli e soci. Ma Ancelotti non ritiene Lozano un ripiego, anzi. Già da gennaio, infatti, l’allenatore partenopeo ha indicato nel messicano il rinforzo perfetto per i prossimi automatismi napoletani, per il suo venturo 4-2-3-1. E così, con un Psv di recente eliminato nei turni preliminari di Champions League per mano del Basilea, e dunque con l’esigenza, da parte dei Boeren, di monetizzare e sopperire alle mancate entrate della massima competizione europea, le trattative per El Chucky tornano prepotentemente di moda. E, pure, con un esborso economico inferiore: 42 milioni di euro in luogo dei 50 richiesti qualche tempo fa dagli olandesi. L’impressione è che a breve possa arrivare la fumata bianca. Si lavora quotidianamente con Raiola, dunque, per trovare l’accordo sui diritti d’immagine ma anche per far firmare all’esterno d’attacco un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione con, nel mezzo, un Psv convinto a cedere il suo asso offensivo ormai in rotta col tecnico Van Bommel.

James ancora in stand-by: deadline a ferragosto?

Dopo settimane di voci, rumors, abboccamenti segreti, rilanci e dichiarazioni a mezzo stampa rimane questa convinzione: James vuole il Napoli, e il Napoli vuole James. Ma alle sue condizioni. E così, in questo vicolo cieco, s’è fatto agosto inoltrato e la pazienza, di tutte le parti in causa, è messa a dura prova. Ma De Laurentiis, almeno stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe fissare una deadline oltre la quale non andare per riuscire a capire realmente le possibilità di prendere James. Che, ad oggi, continua a restare in contatto con Ancelotti e a spingere per un suo trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ma gli ostacoli restano gli stessi: la voglia del Real di fare cassa per rilanciare per Van de Beek (e forse pure per Pogba), e la determinazione dei campani nel volerlo prelevare in prestito, pure oneroso. Altri 10/11 giorni e poi sapremo, Ferragosto, infatti, potrebbe essere la data prevista per la soluzione, in un caso o nell'altro, del rebus James ma la forte convinzione di mister Ancelotti potrebbe far slittare tutto anche all’ultimo secondo utile. Come vi dicevamo: James vuole il Napoli, e il Napoli/Ancelotti vuole James.

Milik, fra rinnovo e addio: la sensazione è che Arek possa restare

In casa Napoli, poi, in un mercato complesso e dalle molteplici strade, sta nascendo un mini caso Milik con la punta partenopea che, tramite il suo agente, sta facendo pressione per far ottenere un rinnovo al suo assistito. Ma fra domanda e offerta, col contratto in essere in scadenza nel 2021, al momento, ballano molti soldi. L’entourage del polacco chiede il doppio di quanto attualmente percepisca l’ex Ajax, 3.6 milioni di euro, il Napoli, invece, è fermo sui 2.5 per uno stallo che potrebbe cambiare il futuro prossimo del club e del ragazzo. Milik, infatti, potrebbe essere inserito nell’affare Icardi, scambio più conguaglio, ipotesi questa, come detto, meno percorribile, o fare le valigie con il Betis Siviglia, e in minor misura l’Everton, interessate al puntero napoletano. La strada maggiormente percorribile però, pare quella del rinnovo che dovrebbe poter arrivare solo a mercato chiuso, e dunque dopo il 2 di settembre, con Milik, fuori dai giochi delle trattative, sereno e libero di poter trattare con tranquillità il prolungamento col club.

Cessioni e tesoretto: Hysaj, Verdi e Ounas con la valigia in mano

Il contingente dei partenti potrebbe presto aumentare con gli addii di Verdi, Ounas e Hysaj per un tesoretto ancora più succoso e importante. Ma se per l’algerino, chiesto dal Lille, il Napoli non vorrebbe aprire ad un trasferimento a titolo definitivo, se non a cifre vicine o superiori ai 20 milioni di euro, per Hysaj e Verdi il discorso è diverso. L’albanese, infatti, è fuori ormai dalle rotazioni degli Ancelotti (padre e figlio) e attende l’evoluzione del possibile scambio Cancelo-Danilo dalla Juventus o, al massimo, una chiamata, anche qui, da 20 milioni di euro, dalla Roma. Mentre l’esterno ex Bologna Verdi potrebbe andare via ma per una somma vicina ai 23 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza rispetto all’investimento per il ragazzo di appena un anno fa. Il Toro resta in pole, la Samp in seconda posizione con in terza, in una ideale griglia di partenza, la possibilità di una permanenza all’ombra del Vesuvio dell’ex nazionale con la promessa di maggior spazio e di più minuti nel corso della prossima annata. Infine, il giovane Tutino sembra vicino al prestito all'Hellas Verona, mentre Tonelli, che stasera non ci sarà in Francia, parrebbe nel mirino del Sassuolo di De Zerbi.