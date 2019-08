Nelle notizie di calciomercato per il Napoli c'è sempre spazio per quel sogno chiamato James Rodriguez. Il fantasista colombiano è un obiettivo dichiarato del club azzurro e nelle ultime settimana avrebbe parlato spesso con Carlo Ancelotti, suo grande estimatore ed ex tecnico ai tempi di Real Madrid e Bayern Monaco. Secondo i ben informato sulla trattativa, El Bandido vuole il Napoli ma a mettere i bastoni tra le ruote alla definizione dell'affare c'è la Casa Blanca che non vorrebbe farlo partire in prestito, come richiesto dalla società azzurra, ma solo dietro pagamento di un cifra che si aggira intorno ai 42 milioni di euro, che sono quelli richiesti al Bayern per il riscatto che non ha esercitato. Intanto Aurelio De Laurentiis e la società partenopea avrebbero deciso di darsi una data, una deadline, per evitare di portare avanti ancora a lungo questa telenovela che ormai sembra non aver nemmeno più mordente dopo le prime scoppiettanti puntate.

Ultimatum al Real Madrid per James Rodriguez

Secondo il Corriere dello Sport, in un pezzo a firma di Antonio Giordano, nei prossimi dieci giorni il Napoli vorrebbe capire se varrà ancora la pena aspettare James oppure se cambiare obiettivo e buttarsi a capofitto su un altro profilo. Dopo l'intromissione nella trattativa dell'Atletico Madrid e la decisione di Florentino Perez di voler tenere il colombiano a Madrid in virtù dell'infortunio di Marco Asensio, ora la società partenopea sta tentando di capire se la volontà del calciatore possa prendere il sopravvento sugli interessi del Real oppure se il colombiano dovrà restare da "separato in casa" al Bernabeu, visto che Zidane ha spesso ripetuto come sia fuori dai suoi radar e le operazioni Van de Beek e Pogba lo dicono chiaramente. La svolta entro il 15 agosto? Non c'è nulla di certo ma l'intenzione del Napoli sembra essere questa.