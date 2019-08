L'asse di mercato Torino-Manchester è caldissimo. Le ultime notizie sulle trattative della Juventus, confermano la doppia pista di mercato seguita dai bianconeri: da una parte si lavora con lo United per lo scambio Lukaku-Dybala, dall'altra il ds Paratici discute con il City per l'operazione Cancelo-Danilo. Con l'agente dell'esterno destro brasiliano si è parlato anche di un altro calciatore molto gradito alla Juventus, ovvero Juan Miranda, giovane terzino sinistro del Barcellona

Juventus, le ultime sullo scambio Cancelo-Danilo

Nelle notizie di calciomercato di oggi sulla Juventus, c'è l'incontro a Torino tra Fabio Paratici e l'agente del terzino brasiliano Danilo, il giocatore che il Manchester City vorrebbe inserire nella trattativa per arrivare a Joao Cancelo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera, al contrario delle scorse settimane, ha aperto al possibile ingaggio dell'ex Porto. Resta però da trovare l'intesa sulle cifre dell'ingaggio del giocatore che al momento percepisce 5 milioni di euro (ha ancora altri 3 anni con il City). La Juventus vorrebbe uno stipendio inferiore, offrendo però un contratto più lungo. Sono previsti nuovi incontri.

Calciomercato Juventus, Juan Miranda nelle ultimissime sulle trattative

L'agente di Danilo, è lo stesso del giovane talento spagnolo Juan Miranda. Quest'ultimo, promettente esterno sinistro classe 2000 in forza alla seconda squadra del Barcellona, è un obiettivo di mercato concreto dei bianconeri. Per lui la Juventus è pronta ad offrire 10 milioni di euro più bonus, dopo il 7 agosto. Secondo la stampa catalana, i blaugrana sarebbero pronti a sacrificare il ragazzo, ma al momento chiedono almeno 15 milioni. Anche in questo caso ci sono ampi margini per trovare un accordo.

Juventus, le notizie di calciomercato di oggi

Continua a tenere banco in casa Juventus, lo scambio di mercato con lo United Lukaku-Dybala. La situazione al momento è in stand-by: c'è l'accordo totale con il belga (che non è stato convocato da Solskjaer per l'amichevole con il Milan) sulla base di un ingaggio da 9 milioni di euro, ma manca il sì al trasferimento in terra inglese di Paulo Dybala. Quest'ultimo rientrato a Torino non ha ancora incontrato Sarri, ma sembra intenzionato a restare a Torino nonostante un pizzico di delusione per l'atteggiamento dei bianconeri nei suoi confronti. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità, anche perché non si può tentennare ancora visto che il mercato inglese chiude l'8 agosto.