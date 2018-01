Tutti si aspettavano il ritorno al gol dei bomber e in parte così è stato. Già, perchè in questa 22a giornata di Serie A, non sono infatti mancate le realizzazioni pesanti, quelle che tutti i tifosi aspettavano da tempo per rilanciare la propria squadra del cuore. Cominciando dal sabato infatti, Higuain ha messo la sua firma nella vittoria della Juventus sul Chievo arrivando in doppia cifra in stagione. Ma a far brillare gli occhi dei tanti tifosi partenopei, è stato sicuramente Dries Mertens che come aveva promesso durante la sosta ai suoi ‘fantallenatori’, sarebbe ritornato a fare gol, ha mantenuto la promessa anche nella vittoria del suo Napoli contro il Bologna realizzando una doppietta decisiva.

Specie il secondo gol è stato a dir poco fondamentale e importante anche per lo stesso calciatore belga che ritorna a fare gol dopo la rete di Bergamo contro l’Atalanta della settimana scorsa. Tante anche le ‘prime volte’ in stagione fra le gare del pomeriggio che hanno riservato tante sorprese. Vediamo dunque nel dettaglio i marcatori di questa 22a giornata di Serie A.

Mertens al quadrato fa sognare Napoli.

Il merito del ritorno del Napoli al primo posto, dopo una nottata gentilmente concessa alla Juventus in testa alla classifica per ovvi motivi di tempo, è stato anche merito di quel furetto del gol che ha ricominciato a mostrare a tutti che non si è dimenticato come si fa a gonfiare la rete. E infatti, dopo il gol di Bergamo, contro l’Atalanta la settimana scorsa, è ritornato nuovamente al gol con una doppietta importantissima anche al ‘San Paolo’ contro il Bologna.

Nel 3-1 finale rifilato ai ragazzi di Donadoni, ‘Ciro’ si è distinto ancora una volta con una magia degna della sua classe e delle sue abilità. Un gol, il secondo, a dir poco straordinario che si è insaccato nella parte alta della porta a giro sul secondo palo. Una realizzazione che ha fatto impazzire anche De Laurentiis in tribuna che può tornare a sorridere per i gol del suo bomber che ora si è portato a quota 13 gol.

in foto: I numeri di Mertens nel match contro il Bologna (SofaScore)

Higuain va in doppia cifra.

Una partita strana, contrassegnata dalle espulsioni (ingenue) di Bastien e Cacciatore, ha permesso alla Juventus di sbloccare una gara che sembrava davvero difficile da mettere in cantiere per i bianconeri contro il Chievo. Nel 2-0 finale, oltre al gol di Khedira, da sottolineare, c’è soprattutto la marcatura di Gonzalo Higuain che dopo 22 partite arriva finalmente all’obiettivo minimo personale di gol: la doppia cifra.

Sono infatti 10 i gol realizzati fino a questo momento dal bomber argentino che grazie ad un colpo di testa a pochi passi dalla porta occupata da Sorrentino, ha dovuto solo insaccare in rete un cross proveniente da sinistra. Meno gol degli altri anni, ma sicuramente tanto lavoro in più da svolgere quello chiesto da Allegri a Higuain che comunque non sembra apparentemente turbato dalla cosa.

Il baby Cutrone torna al gol.

Non avrebbe dovuto giocare perchè ormai da tempo sia Montella che Gattuso preferiscono vedere al centro dell’attacco del Milan quel Nikola Kalinic che in realtà non si sta rivelando quel bomber infallibile che siamo stati abituati a vedere a Firenze. E infatti Patrick Cutrone, classe 1998, colui il quale è stato scelto da mister ‘Ringhio’ per sostituire il croato al centro dell’attacco dei rossoneri contro la Lazio ha fatto ancora una volta il protagonista realizzando la sua rete numero 3 in campionato.

in foto: Il tempo trascorso dall’ultimo gol di Cutrone in Serie A (Transfermarkt)

Pensate che non segnava dalla seconda giornata di campionato contro il Cagliari, poi tutti i gol sono stati messi a segno fra Coppa Italia ed Europa League. La gioia incontenibile del baby fenomeno rossonero è stata incontenibile anche se in realtà, il gol l’ha fatto di gomito.

‘La prima volta’ di Behrami e Vukovic.

La sorpresa più grande nel pomeriggio della 22a giornata di Serie A, l’ha sicuramente fatta segnare il Verona di Pecchia che dopo le 3 sberle subite la settimana scorsa, in casa, dal Crotone di Zenga, si è decisamente ripreso mettendone a segno ben 4 nel fortino della Fiorentina, il ‘Franchi’. A sbloccare la gara? Un certo Vukovic difensore serbo classe 1988 in prestito dall’Olympiacos di testa ha di fatto sbloccato la gara dando inizio al valzer di gol dell’Hellas.

Ma nello stesso momento, a ‘Marassi’, il Genoa di Ballardini naufragava contro l’Udinese che grazie all’1-0 di Behrami, trova una vittoria importantissima in chiave classifica. Il gol della svizzero, primo in stagione, è stato fondamentale per riscattare il pesante ko rimediato in settimana dai friulani contro la Lazio. I bianconeri sembrano essere davvero rigenerati dalla cura Oddo.

in foto: La partita di Behrami contro il Genoa (SofaScore)

Iago Falque e Paloschi scalano posizioni.

Riprende la marcia verso le parti alte della classifica anche per altri calciatori che ad inizio stagione si sono distinti per una sorta di continuità realizzativa. Stiamo parlando, ad esempio, di Alberto Paloschi che ha messo a segno, praticamente allo scadere, il gol del definitivo pareggio (1-1) fra Spal e Inter dando un grosso dispiacere a Spalletti che sembra non vedere la fine del momento negativo dei neroazzurri.

L’ex bomber dell’Atalanta e Chievo si porta così a 5 gol in Serie A. Ma l’altro attaccante a tornare al gol in questa 22a giornata è stato Iago Falque. Praticamente chiusa subito la pratica Benevento per i ragazzi di Mazzarri, lo spagnolo ha avuto il merito di realizzare il gol numero 3 nella gara giocata contro i sanniti e il suo personalissimo 9° centro in stagione.

Importante e fondamentale per la Sampdoria anche il gol di Duvan Zapata contro la Roma che nel posticipo perde all’Olimpico 1-0 contro i blucerchiati che hanno conquistato la capitale grazie ad una straordinaria prestazione dell’ex Napoli che si porta adesso a 8 gol in campionato.