Non basta il solito strepitoso Allison, la Roma crolla all'Olimpico e viene fischiata dal proprio pubblico insoddisfatto di una partita votata all'attacco ma in modo totalmente inconcludente. Decisivo il gol nel secondo tempo di Zapata che fulmina Allison sotto porta proprio nel momento migliore giallorosso. Nel primo tempo, sullo 0-0, Florenzi si fa parare un rigore da Viviano, tra i migliori dei suoi. La Samp così si avvicina alle prime in classifica, la Roma resta dietro all'Inter e perde ulteriore terreno da Napoli e Juventus oramai solitarie per lo scudetto.

Primo tempo: Viviano ferma Florenzi dagli 11 metri.

A viso aperto.

La Sampdoria all'Olimpico scende in campo senza alcun timore reverenziale e mette subito alle corde nei primi 20 minuti una Roma imballata, forse dalle polemiche o dalle voci di mercato. Dzeko c'è, ma fa poco, isolato in avanti, Nainggolan invece trotterella a centrocampo con i compagni che preferiscono altre soluzioni. Così i doriani ne approfittano con le incursioni di Zapata e Caprari bravie e veloci in contropiede e dalla distanza.

Più Samp che Roma.

Tra i giallorossi il più cerato e pericoloso in avanti è il piccolo Faraone capace di svariare sia a sinistra che a destra ma senza mai impegnare realmente Viviano. Tra la Samp è tutto il reparto offensivo, orfano di Quagliarella a fare la voce grossa mettendo spesso in difficoltà la difesa giallorossa e obbligando Allison a fare gli straordinari. Ne guadagna lo spettacolo e il divertimento anche se il risultato non si schioda dallo 0-0.

Florenzi flop su rigore.

Due squadre che si guardano in faccia senza paura, con lanci lunghi e capovolgimenti di fronte in un equilibrio che dura fino al 39′ quando c'è l'episodio che potrebbe cambiare la gara: fallo di mano evidente in area blucerchiata e Florenzi che si presenta sul dischetto. Tiro forte e sicruo ma Viviano non si fa sorprendere e sventa il pericolo più grande.

Secondo tempo: Zapata, zampata vincente.

Roma subito forte.

Straordinario Viviano all'Olimpico che nei primi 10 minuti della ripresa salva la Sampdoria con almeno 5 parate miracolose che riescono a tenere i doriani in partita. Un inizio giallorosso di secondo tempo che esalta l'Olimpico che aveva fischiato i suoi all'intervallo.

Zapata gol: Samp in vantaggio.

L'impeto giallorosso regge per la prima mezz'ora ma è la Sampdoria brava a prendere le misure e a gestire la situazione uscendone a testa alta. Tanto che al 35′ quasi a ciel sereno arriva il lampo di Zapata, ex Napoli e Udinese che fulmina sotto porta Allison: cross basso dalla sinistra, intervento a vuoto di Juan Jesus e tapin di piatto a un metro dell'attaccante della Samp per l'1-0 all'Olimpico.

Forcing Roma inutile.

Il forcing giallorosso c'è e si sente, la Samp entra in apnea ma non subisce mai un vero pericolo nei pressi di Viviano. Di Francesco prova tutte le carte a propria disposizione inserendo anche Defrel e Perotti in campo ma senza successo: il gol non arriva, la sconfitta interna davanti al proprio pubblico che fischia, sì.