La Juventus torna prima in classifica anche per una sera, in attesa della gara del Napoli. Tre punti a Verona, pesantissimi, altro passo per mettere pressione ai partenopei in attesa di un passo falso per Sarri & company. Intanto, Allegri festeggia grazie alla rete di Khedira arrivata solamente nella ripresa ma in una gara in cui i bianconeri hanno gestito sempre al situazione. Forti anche di due espulsioni tra i veneti a fine primo tempo e a inizio ripresa che hanno limitato le possibilità del Chievo di rialzare la testa. Nel finale è arrivato anche il raddoppio di Higuain.

Primo tempo: il Chievo regge, anche in 10.

Juve più arrembante.

La Juventus a Verona cerca tre punti per mettere pressione al Napoli. Un compito non impossibile visto il divario tecnico tra gli scaligeri e i bianconeri malgrado le tante assenze tra gli uomini di Allegri. E non a caso a fare la gara è proprio la squadra campione d'Italia che macina palloni sulla trequarti senza però creare reali problemi alla retroguardia clivense.

Sorrentino protegge lo 0-0.

Il primo tempo è scevro di azioni salienti. La Juventus mantiene il possesso in modo costante, il Chievo si limita a fermare le trame avversarie ma a costruire proprio non pensa e non può. Sorrentino è impegnato, Szczesny quasi inoperoso ma il risultato non cambia. Nemmeno quando la Juve spinge sull'acceleratore e il Chievo si rifugia spesso nel fallo tattico.

L'espulsione di Bastien.

L'episodio che potrebbe cambiare il match arriva al 37′ quando Samuel Bastien si fa espellere e il Chievo resta in 10 prima della fine del primo tempo. La Juventus non ne approfitta, il risultato non cambia ma l'inerzia del match sembra essere decisamente bianconera visto che la Juve ha dalla propria tutta la ripresa.

Secondo tempo: ci pensa Khedira.

Chievo in 9.

La ripresa inizia nel segno bianconero: la Juve riprende subito ad attaccare e il Chievo va in apnea, ritrovandosi in difficoltà. Non è un caso se poco qualche istante, Maresca espelle Cacciatore per un brutto intervento e i clivensi si ritrovano in 9 contro i campioni d'Italia.

Khedira in gol.

Ne nasce una ripresa impari che la Juventus sfrutta al meglio al 67′ quando il gol che spezza l'incontro arriva da Samir Khedira: il tedesco si coordina benissimo in area veronese e batte Sorrentino per l'1-0. Sbloccato il risultato si sbloccano anche gli uomini di Allegri che iniziano a fraseggiare ancor più in modo disinvolto.

Higuain nel finale.

Il finale è una passerella bianconera, gli uomini di Allegri non pressano per il raddoppio, amministrano e tamponano. Il Chievo in 9 nulla può anche se vuole e per la difesa juventina è poco più di un allenamento. E al 90′ arriva anche il raddoppio di Higuain. La missione è compiuta e al 90′ la Juvntus supera il Napoli: per una sera torna prima.