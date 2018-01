Quarto pareggio consecutivo per l'Inter che ha impattato in casa della Spal per 1 a 1: all'autorete di Francesco Vicari all'inizio del secondo tempo su cross di Joao Cancelo la squadra di Leonardo Semplici ha reagito nel finale con la rete di Alberto Paloschi. I nerazzurri non vincono da due mesi, dalla gara interna con il Chievo, e questa di Ferrara è l'ennesima prestazione non proprio brillante dopo una prima fase di campionato più che entusiasmante: primo tempo lento e prevedibile per la squadra di Luciano Spalletti che ha messo in mostra sempre i soliti problemi e la mancanza di alternative nella manovra offensiva mentre nella ripresa, dopo la rete del vantaggio, si sono aperti più spazi e i nerazzurri hanno sfruttato questa situazione. Reazione d'orgoglio per la Spal che dopo lo svantaggio non si è disunita ed è riuscita a piazzare la zampata nel finale.

Le formazioni.

Leonardo Semplici ha schierato la sua squadra con il solito 3-5-1-1 con Meret tra i pali; Cionek, Vicari e Felipe in difesa; Mattiello e Lazzari a tutta fascia con tre centrocampisti in mezzo a fare da filtro come Grassi, Viviani e Schiattarella. Alle spalle di Antenucci ecco il neo acquisto Kurtic. Luciano Spalletti ha cambiato la sua Inter schierandola con un 4-3-3: il rientrante D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Cancelo a protezione di Handanovic; Vecin, Borja Valero e Brozovic in mediana con il solito tridente, Candreva-Icardi-Perisic, davanti.

Tanti errori al Mazza: due occasioni Inter e poco più.

Come prevedibile è stata l'Inter a prendere in mano le redini del gioco fin dalle prime battere con la squadra di Ferrara molto attenta a non scoprirsi e a ripartire. Dopo i primi 15′ senza troppe emozioni ecco la prima occasione: Candreva da buona posizione ha calciato sul primo palo ma ha trovato Meret pronto a respingere. La squadra nerazzurra ha avuto molti problemi a trovare spazi per andare alla conclusione a causa delle solite situazioni di gioco, poco movimento senza palla e palleggio lentissimo, che permettevano ai ragazzi di Semplici di disporsi in maniera ordinata e non lasciare spazi. Nella fase finale della prima frazione l'Inter ha perso diversi palloni nella sua metà campo a causa di passaggi poco precisi e per poca concentrazione e nei minuti di recupero è arrivata la prima palla giocabile per Icardi che ha girato male di destro verso la porta di Meret un cross fuori misura di D'Ambrosio dalla destra.

in foto: Le Heatmap del primo tempo di Spal e Inter. (whoscored.com)

Come mostra il grafico l'Inter ha fatto girare il pallone prevalentemente in orizzontale e soprattutto nella zona mediana a testimonianza di come il gioco dei nerazzurri è troppo lento e prevedibile e, per questo motivo, i nerazzurri sono costretti ad appoggiarsi vicino o ad andare indietro. Una delle cause di questo problema che ha la squadra di Spalletti è dettata soprattutto dalla mancanza di movimento senza palla dei calciatori offensivi.

Fa tutto la Spal: autorete di Vicari e pareggio di Paloschi.

Il secondo tempo ha visto Spalletti mandare in campo Eder per Candreva e l'Inter è parsa un po' più convinta di dover essere un po' più presente nella metà campo avversaria e in maniera molto casuale è arrivato il goal del vantaggio: su un cross innocuo dalla sinistra di Cancelo è stato Vicari a deviare la palla nella propria porta. Dopo l'autorete che ha sbloccato il risultato, la gara ha avuto un sussulto e poco prima del 15′ la Spal ha provato a impensierire la difesa nerazzurra senza riuscirci mentre è Vecino ad avere la palla del raddoppio ma il suo tiro da buona posizione è centrale e Meret ha deviato in angolo con una buona parata.

La Beneamata è riuscita a trovare più spazi dopo il vantaggio e con Brozovic e Icardi è andata molto vicina al raddoppio ma prima Meret, buona prova la sua, e poi con una deviazione di Grassi hanno evitato il tracollo. Buona opportunità per la Spal con Paloschi, subentrato a Schiattarella, che ha colpito di testa da buona posizione con Handanovic in volo ma la palla è finita alta.

Al 91′ è arrivato il goal del pareggio della Spal che ci ha creduto fino alla fine e con Alberto Paloschi con un colpo di testa su un bel cross di Antenucci. Nel finale entra Rafinha ma non c'è più tempo: l'Inter non vince da quasi due mesi, ovvero 9 partite ufficiali senza vittorie, e non più può essere solo un problema di rosa.

Il migliore: Alberto Paloschi.

L'atatcante scuola Milan sente odore di derby e punisce i nerazzurri nel finale con un colpo di testa di rapina e regala un pareggio meritato per la Spal che contro l'Inter ha fatto goal sia nella sua porta che in quella avversaria. Entrato al 75′ per Schiattarella si è fatto vedere subito in area con un colpo di testa fuori misura e dopo qualche minuto ha messo la firma su una gara che al Mazza aspettavano da tempo: l'Inter non giocava a Ferrara dall'inizio degli anni '80 in Coppa Italia.