Quattro vittorie e un pareggio nelle gare pomeridiane della 22a giornata di Serie A. Il Napoli ha sconfitto 3-1 il Bologna, grazie alla doppietta di Mertens, ed è tornato al comando. Hanno ottenuto delle vittorie preziose in chiave Europa League il Torino e l’Udinese, mentre il Verona ha piazzato un grande colpo esterno: 4-1 alla Fiorentina. Pareggio nella sfida salvezza tra Crotone e Cagliari.

Poker del Verona alla Fiorentina.

Pecchia conquista una vittoria sorprendente e roboante che gli salva, forse in modo definitivo, la panchina. Il Verona imposta bene la partita si difende bene e riparte. Vukovic, difensore serbo preso in questa sessione di mercato, di testa firma l’1-0. Kean raddoppia. Nella ripresa Chiesa colpisce un palo, nell’azione che segue segna ancora Kean. La Fiorentina cerca di riaprire l’incontro con Gil Dias, che dopo aver segnato all’andata si ripete nel ritorno. Ma il tentativo di rimonta svanisce quando Ferrari firma il 4-1.

Mazzarri vince ancora, 3-0 del Toro.

Sette punti in tre partite per Walter Mazzarri che ha iniziato con il piede giusto la sua avventura con i granata. Il match con il Benevento non è stato così semplice come può far immaginare il risultato. Perché nonostante il vantaggio al 3’ di Iago Falque, il Benevento disputa un eccellente primo tempo in cui in più di un’occasione sfiora il pareggio. Poi Belec rifila un calcione a Niang e si becca un rosso diretto. La strada si mette in discesa per il Torino che nel finale di tempo segna ancora con Niang e Obi. Nella ripresa torna finalmente in campo il ‘Gallo’ Belotti.

L’Udinese vince a Marassi, 1-1 tra Crotone e Cagliari.

Finisce in parità la sfida salvezza tra Crotone e Cagliari. Il match tra le squadre di Zenga e Lopez è stato ricco di polemiche. L’arbitro assegna un rigore dubbi ai padroni di casa, trasformato da Trotta, e ha poi espulso Pisacane dopo una mega rissa. Nel settimo minuto di recupero del primo tempo Cigarini con una punizione splendida trova l’1-1. Al 90’ segna Ceccherini, ma l’arbitro inspiegabilmente annulla con il VAR.

L’Udinese vince 1-0 in casa del Genoa, che perde così la seconda partita consecutiva e per la prima volta a Marassi da quando c’è Ballardini. Il match, piuttosto bruttino, è stato deciso da un gol di Behrami, che non segnava da sette anni. L’ultimo centro era datato 2011, all’epoca giocava con il West Ham.