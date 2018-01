Il Chievo si fa male da solo e la Juventus si prende la testa, in attesa del Napoli; l'Atalanta non smette mai di stupire. È l'esito degli anticipi della 22a giornata di serie A (qui bonus e malus). I veronesi finiscono in nove per le ingenue espulsioni di Bastien (doppio giallo nel giro di pochi minuti) e Cacciatore (gesto anti-sportivo, ha minato le manette, all'indirizzo dell'arbitro) e i bianconeri ne approfittano per aggiudicarsi il match – a margine di una prestazione poco convincente – con le reti di Khedira e Higuain. Allegri può consolarsi con le super-prestazioni di Benatia e Pjanic.

Nell'altro match, a Reggio Emilia, l'Atalanta si impone per 3-0 sul Sassuolo. Decidono le reti di Masiello (su assist di Ilicic) nel primo tempo, Cristante e Freuler alla ripresa. Brutta prestazione per i neroverdi di Iachini che possono recriminare per un palo di Politano, sul punteggio di 0-0, e per l'ottima parata di Gollini (preferito a Berisha, lasciato a riposo) sul colpo di tacco di Matri. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Chievo-Juventus.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (5,5 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Cacciatore (5 e 3), Bani (6), Dainelli (6 e 6,5), Tomovic (6), Jaroszynski (6), Radovanovic (5,5 e 6), Hetemaj (6 e 5,5), Bastien (4,5 e 3), Pucciarelli (5,5), Depaoli (5,5), Gamberini (5,5). Juventus: Szczesny (6), De Sciglio (5,5), Benatia (6,5), Barzagli (6), Asamoah (6,5 e 6), Khedira (6,5), Sturaro (5 e 5,5), Pjanic (6 e 6,5), Higuain (6), Mandzukic (6 e 5), Bernardeschi (6,5 e 6), Douglas Costa (6,5), Lichtsteiner (6).

Sassuolo-Atalanta.

Voti e pagelle.

Sassuolo: Consigli (4,5), Lirola (5,5), Goldaniga (5), Acerbi (6,5 e 5,5), Peluso (5,5 e 5), Missiroli (5), Magnanelli (5,5), Duncan (5,5 e 6), Berardi (5,5 e 4,5), Falcinelli (5), Matri (6), Politano (5,5 e 6). Atalanta: Gollini (6,5), Toloi (7,5), Palomino (7 e 6,5), Masiello (7), Castagne (6,5), De Roon (6 e 6,5), Freuler (6,5 e 7), Gosens (6), Hateboer (6,5 e sv), Cristante (7), Ilicic (7,5), Cornelius (5,5 e 6,5), Petagna (6).