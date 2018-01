La Juventus supera momentaneamente il Napoli, l'Atalanta si porta a ridosso della zona Europa. Questi i risultati degli anticipi della 22a giornata di serie A. I bianconeri superano con il minimo sforzo il Chievo, che si fa male da solo per effetto di due espulsioni. Nel primo tempo è Bastien a beccare una doppia ammonizione nel giro di due minuti, poi nella seconda frazione è Cacciatore a farsi cacciare ingenuamente per un gesto plateale. In mezzo il gol vittoria di Khedira, bravo a monetizzare un pallone vagante in area di rigore. Nel finale anche il raddoppio di Higuain.

Nell'altro match, l'Atalanta fa turn over (fuori Berisha, Caldara e Gomez) ma la squadra non ne risente e supera agevolmente il Sassuolo. Nel primo tempo a lasciare il segno è Masiello, su assist di Ilicic; vantaggio con il quale le squadre raggiungono il riposo. Alla ripresa Politano colpisce un palo che fa correre qualche brivido agli atalantini, che poi sprecano anche un'occasione con Ilicic. Al 20′ della ripresa, però, ci pensa Cristante a chiudere i conti, con Freuler che firma il tris a tempo quasi scaduto. In pieno recupero l'espulsione del sassolese Goldaniga.

Chievo-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Khedira, Higuain

GOL SUBITI: Sorrentino (-2)

ASSIST: Bernardeschi, Douglas Costa

AMMONITI: Asamoah, Higuain

ESPULSI: Bastien, Cacciatore

Sassuolo-Atalanta.

Bonus e malus.

GOL: Masiello, Cristante, Freuler

GOL SUBITI: Consigli (-3)

ASSIST: Ilicic, Castagne

ESPULSI: Goldaniga