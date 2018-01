L'Atalanta non sbaglia un colpo: la squadra di Gasperini ha vinto in casa del Sassuolo per 3 a 0 e ha ritrovato la vittoria dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli di sette giorni fa. Le reti di Andrea Masiello, Bryan Cristante e Remo Freuler hanno sancito la supremazia dei bergamaschi che hanno fatto loro la partita giocando il soluto calcio veloce e propositivo. Quarta vittoria consecutiva in trasferta per la Dea: è un record storico per la squadra orobica che si piazza al settimo posto in attesa delle gare delle concorrenti. Discorso diverso per i ragazzi di Iachini che sono in striscia negativa (seconda sconfitta consecutiva) dopo l'ottimo impatto con l'arrivo del nuovo tecnico. Prestazione così così di Matteo Politano uomo mercato dei neroverdi e al centro di un rebus che vede le prime delle classe, ovvero Napoli e Juventus, interessate al ragazzo di Roma.

Masiello non sbaglia: Atalanta avanti.

È una gara parecchio contatta quella del Mapei Stadium ma la Dea si è fatta preferire per la gestione del pallone e per la compattezza dei reparti: i nerazzurri di Gasperini hanno tenuto più palla e hanno cercato la rete con maggior convinzione anche se il vantaggio è arrivato da un errore clamoroso di Consigli su una punizione a due di Ilicic: lo sloveno ha calciato da sinistra ad uscire e il porterei neroverde ha calcolato male la traiettoria consentendo ad Andrea Masiello di battere a rete comodamente. Il Sassuolo non ha fatto bene nella prima frazione perché non è mai riuscito a palleggiare con facilità e ha servito sempre troppo poco la punta centrale.

Cristante-Freuler: la Dea vola.

Dopo un inizio di secondo tempo in cui il Sassuolo è andato vicino al goal con Politano (palo per lui), la squadra di Iachini non ha più dato troppi grattacapi all'Atalanta che ha controllato la gara in maniera abbastanza tranquilla. A metà tempo la Dea si è vista annullare la rete del raddoppio ma dopo un "silent check" con gli uomini al VAR l'arbitro Valeri ha preso la decisione giusta: Petagna era in posizione di fuorigioco quando Freuler ha calciato in porta prima della deviazione in rete di Cristante. Lo stesso centrocampista qualche minuto dopo va di nuovo in rete e questa volta nessun ha potuto dire nulla sulla validità della segnatura: decima rete in campionato dell'ex Milan che ormai ha trovato la sua dimensione in questo ruolo che gli ha cucito addosso Gasperini. Cristante ha battuto Consigli con una girata da punta vera ma lui punta non lo è mai stato: annata da ricordare per questo ragazzo che finalmente sta mostrando tutto il suo potenziale.

Poco prima della chiusura del tempo è arrivato anche il tris con la rete di Remo Freuler che ha dato alla Dea il giusto riconoscimento per una gara condotta in maniera eccellente. VAR protagonista in questa situazione visto che solo 3′ è arrivata la convalida della rete. Ora la squadra di Gian Piero Gasperini potrà dedicarsi alla preparazione della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di martedì.