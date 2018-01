"Quando qualcuno fa una scorreggia sugli spalti". Dries Mertens ha voglia di scherzare e pubblica un post ironico sul proprio profilo Facebook. Nell'immagine postata ha il viso corrucciato, la stessa espressione di chi è nauseato da un cattivo olezzo. Ha voglia di scherzare il belga, la doppietta segnata al Bologna lo ha portato a quota 13 in classifica marcatori e soprattutto ha consentito alla squadra di Sarri di tornare in vetta al campionato respingendo l'assalto della Juventus. Ha voglia di scherzare ‘Ciro' – come lo hanno ribattezzato i tifosi partenopei – e lo fa alla sua maniera quando nel corso del match viene sorpreso dalle telecamere ad alzarsi da terra appoggiandosi a un amico immaginario.

Poi si fa serio e quando gli chiedono un'impressione sulla gara coi rossobolù fa un'analisi lucida. E questa volta non scherza… soprattutto quando pensa all'avvio di match in salita.

L'attaccante del Napoli Dries Mertens, decisivo con la sua doppietta nel 3-1 dei campani al Bologna, non risparmia critiche alla squadra e a sé stesso. Nessuna polemica, solo ricerca della perfezione.

Pressione di dover giocare dopo la Juve? Per me personalmente no, perché la partita si deve giocare. O prima o dopo, per me non cambia tanto. Secondo me nessuno in squadra aveva questo in testa. Bisogna continuare così, partita dopo partita, e come dico sempre noi stiamo lavorando tutti i giorni e stiamo facendo di tutto per provare ad arrivare fino alla fine, poi vediamo.