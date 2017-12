Ultima del 2017, ultima di un campionato sempre più entusiasmante e avvincente. La Serie A saluta quest’anno con un turno, il 19esimo, a dir poco emozionante dal punto di vista realizzativo. Anche per questa giornata, non ci sono stati titoloni in prima pagina per i bomber dei vari top club. Ma procediamo con ordine. Il 117esimo gol di Hamsik realizzato con la maglia del Napoli nel successo degli azzurri contro il Crotone, è stato il primo sigillo dei top player della nostra Serie A in questa giornata. Da Icardi a Immobile, passando per i vari Dzeko e Mertens, nel sabato di calcio, ha sorriso il solo Dybala per la doppietta realizzata al ‘Bentegodi’ nella sfida fra la sua Juventus e l’Hellas Verona di Pecchia. Ma a tenere alta la bandiera degli attaccanti di rilievo andati in gol, c’ha pensato Fabio Quagliarella che ha firmato l’ennesima doppietta in stagione nel successo per 2-0 della Sampdoria contro la Spal.

Per il bomber dei blucerchiati è il 12esimo timbro personale. Ma la rete più bella, più attesa e ricca di significato, l’ha invece messa a segno Massimo Coda. L’ex attaccante della Salerntiana, ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Benevento, regalando soprattutto la prima storica vittoria dei sanniti in massima serie con i campani che adesso sono a 4 punti in classifica. Continua a macinare punti l’Udinese di Oddo che ha messo a segno 5 vittorie consecutive anche grazie all’ennesimo gol di Kevin Lasagna. Ritrovato Pavoletti, nel match fra il suo Cagliari e l’Atalanta, i bergamaschi hanno visto andare in gol anche Gomez. Il ‘Papu’ era a secco da diverso tempo. Ma ecco allora cosa è cambiato in classifica marcatori.

Hamsik nella storia del Napoli.

Il botto più forte di questo ultimo atto del 2017 targato Napoli, non poteva che metterlo a segno il proprio capitano: un certo Marek Hamsik. Il preoccupante inizio di stagione dello slovacco e le continue sostituzione da parte di Sarri dopo un’ora di partita, avevano un pochino rassegnato i tifosi a vedere di nuovo una stagione fra alti e bassi per il numero 17 dei partenopei.

Ma così non è stato, perchè dopo aver eguagliato Maradona a Torino, con lo stesso numero di gol realizzati da Diego con la maglia azzurra, lo slovacco ha deciso addirittura di superarlo nell’anticipo del venerdì contro il Crotone.

in foto: I numeri di Hamsik con il Napoli (Transfermarkt)

In Calabria infatti ha realizzato il suo 117esimo gol con la maglia del Napoli e il suo quarto totale in campionato. Per lui la gioia di essere adesso entrato davvero nella storia di questo club che punta molto sulle intuizioni e sulle giocate di questo formidabile calciatore.

Dzeko, Mertens e non solo: quanti bomber a secco.

Un assist, un’ammonizione e poco altro. La partita giocata da Edin Dzeko contro il Sassuolo, non è stata delle migliori. Ancora una volta, l’attaccante della Roma, non riesce a segnare, limitandosi a fare più che altro un lavoro sporco (comunque importante) che però non gli consente di aumentare la sua percentuale realizzativa con la maglia giallorossa.

in foto: Le statistiche relative a Dzeko nel match contro il Sassuolo (SofaScore)

Va in gol però Simeone della Fiorentina anche se la sua rete non è riuscita a dare a Pioli i 3 punti che sperava di ottenere contro il Milan.

Deludente il bomber della squadra di Di Francesco così come hanno deluso Icardi e Immobile che nello scontro diretto fra i due a Milano fra Inter e Lazio, non sono riusciti ad imporsi con i loro gol restando comunque nelle parti alte della classifica per contendersi il primato.

in foto: La prestazione di Mertens contro il Crotone nell'arco della gara (Squawka)

A secco anche Mertens che ha nuovamente deluso contro il Crotone nonostante tanto lavoro di manovra in fase di costruzione dell’azione offensiva del Napoli. Sorride invece il solo Dybala che a Verona, contro l’Hellas ha timbrato il suo personalissimo sigillo numero 14 in campionato nel successo per 3-1 della Juventus al ‘Bentegodi’.

in foto: Le prime 10 posizioni della classifica marcatori di Serie A aggiornata alla 19esima giornata (WhoScored)

Fate attenzione: Dybala è tornato.

L’ha vinta lui. La partita fra Verona e Juventus l’ha vinta Paulo Dybala. Dopo il gol del momentaneo pareggio di Caceres da parte del Verona, a regalare la vittoria ai ragazzi di Allegri, c’ha pensato proprio la ‘Joya’ con una doppietta fantastica che gli consente adesso di portarsi a quota 14 gol in classifica marcatori. La rincorsa a Icardi e Immobile è partita.

A giudicare dalle due marcature, l’argentino sembra aver capito l’intenzione di Allegri di lasciarlo in panchina per diverse partite e infatti sembra essersi sbloccato da quella condizione che lo faceva sentire intoccabile in questa Juventus.

Pronto al centro dell’area di rigore su cross di Lichtsteiner per il primo gol (quello del 2-1) e scaltro, abile e semplicemente sublime per il definitivo 3-1 che vuol dire tanto per questa Juventus che adesso, per la corsa scudetto, può contare nuovamente su di lui.

Il colpo di Coda che fa gioire Benevento.

La gioia di esultare per una vittoria rimasta per troppo tempo congelata, la felicità di aver finalmente rotto il ghiaccio in un campionato nuovo per questa matricola assoluta della nostra Serie A. Benevento e il Benevento, devono tanto a Massimo Coda.

in foto: I numeri di Coda contro il Chievo (SofaScore)

L’ex attaccante della Salernitana, praticamente messo un po’ ai margini del progetto negli ultimi mesi trascorsi fra la guida della squadra divisa fra Barone e De Zerbi, ha dimostrato a tutti di essere capace di giocare anche in massima serie.

Il suo primo gol in Serie A coincide infatti con la prima storica vittoria nel massimo campionato italiano per il club sannita. Un ‘colpo di Coda’ eccezionale che ha consentito ai sanniti di portarsi a 4 punti in classifica grazie a questi 3 punti conquistati contro il Chievo di Maran. Per l’attaccante campano, un vero e proprio riscatto dopo che per molti si parlava già di una sua possibile cessione a gennaio.

Quagliarella non si ferma più.

Ma nell’ennesima giornata in cui i maggiori bomber del nostro campionato sono rimasti a secco, a tenere alta la bandiera dei grandi nomi nella tabella dei marcatori, c’ha pensato Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria, ha praticamente preso in mano la partita risolvendola da solo nel successo ottenuto per 2-0 contro la Spal e arrivato proprio grazie ad una sua doppietta. Per lui anche l'inedito record di aver segnato contro tutte le squadre incontrate in carriera.

Prima il vantaggio su rigore e poi il gol del definitivo raddoppio che ha fatto esplodere di gioia il pubblico blucerchiato presente a ‘Marassi’ che ha esultato per il 12esimo sigillo stagionale dell’ex Napoli e Juventus.

in foto: La curva della prestazione di Quagliarella contro la Spal (Squawka)

Un calciatore che sta facendo sempre più parlare di sé per questa sorta di nuova rinascita con Giampaolo in panchina che ha puntato molto sulle intuizioni del bomber campano per far crescere al meglio anche i tanti giovani presenti in rosa. Ottima spalla per il già esperto Zapata e maestro per i vari talenti che ad oggi sono a disposizione del tecnico della Samp.

Lasagna è al top, torna al gol Gomez.

Ma per un Quagliarella che cammina sempre più spedito verso i 20 gol (obiettivo facilmente raggiungibile), c’è un altro attaccante che, quasi a sorpresa, si sta facendo strada fra i marcatori della nostra Serie A. E’ Kevin Lasagna, protagonista assoluto del 5° successo consecutivo dell’Udinese di Oddo sul campo del Bologna.

Il 2-1 con cui i friulani hanno battuto la squadra di Donadoni è stato frutto, oltre che del momentaneo pareggio di Widmer dopo l’iniziale svantaggio causato da un autogol di Danilo, soprattutto della rete del successo definitivo firmata proprio dall’ex Carpi che oggi si porta a 7 gol realizzati in Serie A.

Sorride, nonostante l’inaspettata sconfitta in casa contro il Cagliari, l’argentino Gomez che riesce finalmente a sbloccarsi realizzando il gol dell’1-2 contro i sardi che comunque non ha consentito ai ragazzi di Gasperini di agguantare almeno 1 punto nel match perso dall’Atalanta. Per il ‘Papu’, i gol, al momento, sono 4 in totale.