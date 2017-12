Quinta vittoria consecutiva per l’Udinese, che con Oddo ha cambiato pelle e con quindici punti raccolti nel mese di dicembre è passata dalla mesta zona retrocessione all’odore d’Europa. Sono sbocciati una serie di giovani che avevano già l’avvenire scritto, come Barak, Jankto e Stryger Larsen, ma è stato trasformato Kevin Lasagna, che è senza dubbio alcuno l’attaccante più caldo di tutto il campionato. Nell’ultimo sabato del 2017 fuori casa ha vinto anche il Cagliari, che ha conquistato tre punti importanti in casa dell’Atalanta.

Dicembre d’oro: 5 partite e 5 gol per Lasagna.

Due gol (tra l’altro realizzati nell’arco di tre giorni a settembre) nelle prime quattordici giornate per Lasagna, che vivacchiava in fase offensiva, come tutti i suoi compagni. Nel match di Coppa Italia con il Perugia l’Udinese si sveglia improvvisamente, vince in modo dirompente e capisce di aver una forza offensiva importante, finisce 8 a 3!

Lasagna segna un gol e regala due assist vincenti. Da quel momento, anche con l’aiuto di Marco Negri, che cura gli attaccanti dell’Udinese da quando c’è Oddo, l’ex Carpi non si è fermato più. Gol al Crotone, in un Monday Night d’inizio mese, poi l’attaccante bianconero timbra il cartellino con il Benevento e segna soprattutto contro l’Inter, forse il gol più importante della sua carriera. Sette giorni fa mette la sua firma contro il Verona, mentre oggi ha deciso il match con il Bologna. Sette gol in campionato e soprattutto cinque nelle ultime cinque, nessuno ha fatto meglio di lui in questo mese.

Pavoletti & Padoin decisivi per il Cagliari.

Ha una squadra abbastanza giovane il Cagliari, che lo scorso anno si è salvato senza grossi problemi, ma che quest’anno si è trovata invischiata in zona salvezza. Diego Lopez, uno che ha la Sardegna nel sangue e nel cuore, è riuscito a ricostruire la squadra, gli ha dato grande solidità e ha ottenuto tanti punti. Nelle ultime due partite la dea bendata non è stata dalla parte dei sardi, che oggi grazie al contributo dei giocatori più esperti hanno ottenuto un bel successo in casa dell’Atalanta. Pavoletti, reduce dall’esperienza senza gol al Napoli, ha realizzato il quinto gol con il Cagliari, che ha sfruttato anche il gol di Padoin, un mito per la tifoseria della Juventus essendo uno dei pochi giocatori capaci di vincere cinque scudetti consecutivi. Dovevano entrambi dare un grande contributo nella lotta alla salvezza e oggi sono stati fondamentali.