Dopo le critiche della prima parte di stagione, Marek Hamsik si sta riprendendo, con gli interessi, il Napoli e tutto quello che gli era stato tolto. Quel macigno rappresentato dalla rete che lo separava dal record storico di Diego Armando Maradona lo ha frenato per troppo tempo a livello mentale e le sue prestazioni erano, evidentemente, condizionate.

Proprio nel periodo in cui molti chiedevano la panchina per lo slovacco e si facevano troppe discussioni intorno al numero 17, Maurizio Sarri e i suoi compagni non hanno mai fatto mancare il supporto al loro capitano che da tre partite sembra tornato inarrestabile: 3 goal contro Torino, Sampdoria e Crotone e Napoli campione d'inverno.

Marek, il leader silenzioso.

Le prime gare di campionato di Marek Hamsik non sono state all'altezza di quanto visto nelle ultime due stagioni ma la stessa cosa avveniva quando Rafa Benitez lo utilizzava come trequartista, alle spalle di Gonzalo Higuain, e Marek stava portando avanti la seconda migliore stagione a livello realizzativo da quando era in Italia (13 reti). Tutto normale, insomma. Un centrocampista intelligente come lui può fare tutto ma ci si aspetta sempre di più, non ci possono essere cali, mai un periodo in cui le prestazioni sono inferiori alla media. No, non è concesso. Nel frattempo il numero 17 ha sempre lavorato, sapendo di avere la fiducia della squadra, della società e di buona parte dei tifosi; e adesso che arrivano anche i goal si torna tutti di nuovo sul carro dell'uomo con la cresta.

Marek Hamsik è uno dei leader di questo Napoli ma, rispetto ad altri, fa quello che deve fare in silenzio, senza clamore e troppa confusione, esattamente allo stesso modo in cui arrivò nell'estate del 2007 all'ombra del Vesuvio.

I numeri di Hamsik a Crotone.

A Crotone è arrivata la quarta rete in 19 presenze per lo slovacco con l'86% di passaggi riusciti e il solito lavoro in entrambe le fasi. Allo Scida di Crotone è stato l'uomo vestito d'azzurro che ha calciato più volte verso la porta avversaria (3) e si è creato due occasioni per fare doppietta e portare il suo score personale nella classifica delle reti del Napoli a 118. La rete decisiva, nata da un ottimo triangolo con Allan, ha consentito al Napoli di fregiarsi del titolo di "campione d'inverno" per la seconda volta in tre anni ma la speranza dei tifosi azzurri è che non vada a finire come due anni fa.