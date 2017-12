Nell’ultima giornata del girone d’andata il Benevento trova la sua prima vittoria in Serie A. Un sabato memorabile, oltre che storico, per la squadra di De Zerbi che in casa ha sconfitto per 1-0 il Chievo, avversario tradizionalmente ostico. Il match è stato deciso da un gol del centravanti Massimo Coda, a segno con un colpo di testa al quarto d’ora della ripresa. Con questo successo i campani salgano a quota 4 punti in classifica. La salvezza è ancora molto lontana, ma il Benevento mette tre mattoncini importanti e con una vittoria che fa morale guarda con uno spirito diverso il resto del campionato.

Benevento-Chievo 1-0.

Nelle ultime settimane il Benevento era cresciuto moltissimo, ma non era riuscito, con l’eccezione dello storico 2-2 con il Milan, a strappare punti alle rivali. Oggi invece in casa è arrivata la prima storica vittoria. Il Chievo è un po’ in difficoltà, non vince da settimane, e non è riuscito a contenere il Benevento che almeno in tre occasioni era stato fermato dall’ottimo Sorrentino. Poi sugli sviluppi di un corner Massimo Coda, un attaccante che ha segnato in ogni categoria, di testa realizza il gol dell’1-0. Coda diventa l’history man del Benevento, che riesce a contenere bene e per la prima volta vince in Serie A, e non subisce gol.

Il tabellino di Benevento-Chievo.

BENEVENTO (3-4-2-1): Belec 6.5; Djimsiti 6.5, Lucioni 7, Costa 6 (26′ st Gravillon 6); Lombardi 6.5, Parigini 6 (40′ pt D'Alessandro 6), Viola 6.5, Memushaj 6.5; Venuti 6, Brignola 6.5; Coda 7 (32′ st Di Chiara). In panchina: Brignoli, Letizia, Del Pinto, Cataldi, Gyamfi, Chibsah, Puscas, Armenteros, Ciciretti. Allenatore: De Zerbi 6.4

Fourneau di Roma 6. RETE: 20′ st Coda.

20′ st Coda. NOTE: ammoniti: Radovanovic, Memushaj, Pucciarelli. Recupero: 1′, 5′.

La 1a vittoria dopo 17 sconfitte in 18 partite.

Ha sofferto tantissimo ed è stato anche molto sfortunato il Benevento che ha fatto una fatica immane per cogliere il suo primo successo in Serie A. Una serie di partite perse sul filo, come quella con il Torino nelle primissime giornate, ma anche con il Cagliari all’esordio di De Zerbi, con il Sassuolo e il Genoa, ma anche un paio di sonore sconfitte con Napoli e Roma. Poi il pareggio con il Milan, con il 2-2 realizzato al 95’ dal portiere Brignoli che aveva interrotto una serie di quattordici sconfitte consecutive. Adesso (finalmente) la prima vittoria.