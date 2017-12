"Senza infamia e senza lode" scriveva il sommo poeta. Potrebbe essere la rappresentazione perfetta della gara tra Fiorentina e Milan. Viola e rossoneri non si fanno male per trequarti di gara e si spartiscono il bottino solo nel finale: le reti di Giovanni Simeone e Hakan Calhanoglu hanno dato un po' di brio ad una gara non sempre interessante.

Non è stata uma grande partita quella che si è giocata al Franchi di Firenze: nella prima frazione le due squadre hanno pensato più a non prendere goal che ha proporre qualche idea e nella ripresa solo un errore della difesa rossonera ha permesso ai viola di sbloccare la gara e rendere il lunch match un po' più frizzante. Per la prima volta in questa stagione il Milan è riuscito a recuperare il risultato e questa può essere una buona iniezione di fiducia per la squadra di Gattuso.

Le formazioni.

Stefano Pioli ha cambiato tre uomini (Chiesa, Milenkovic e Hugo) alla sua squadra rispetto alla gara di Cagliari e ha proposto un 4-3-3 con Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi a difesa di Sportiello; Benassi, Badelj e Veretout in mediana; Gil Dias, e Thereau a supporto di Simeone. Gennaro Gattuso sembra aver trovato la quadratura del cerchio proprio con il 4-3-3 e lo ha riproposto anche al Franchi: è rientrato Gigio Donnarumma tra i pali; la difesa è composta da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez; centrocampo con Kessié, Montolivo e Bonaventura e davanti il tridente formato da Borini, Cutrone e Suso. Rispetto alla partita di Coppa Italia non ci sono Antonio Donnarumma, Abate, Biglia, Locatelli e Kalinic.

Gara soporifera, Dias impegna Gigio.

Non è una grandissima partita quella del Franchi, con le squadre più attente a non scoprirsi che a proporre gioco. Il Milan ha provato con il solito palleggio e con la catena di destra, formata da Calabria, Suso e Kessié, è riuscito a creare delle situazioni interessanti ma non si è mai arrivato alla conclusione verso la porta di Sportiello. Rino Gattuso ha studiato bene l'incontro perché ha bloccato la principale fonte di gioco viola, ovvero Badalj, grazie al lavoro in pressing di Kessiè e Cutrone e la squadra di Pioli non è riuscita subito a trovare le contromisure.

La Viola è uscita pian piano dalla propria metà campo, provando a far girare più veloce la palla ma negli ultimi 16 metri si è vista troppa confusione e poche idee. Una punizione tirata male di Veretout e un paio di spunti di Simeone hanno infiammato il Franchi ma l'unica vera conclusione pericolosa verso la porta di Donnarumma è arrivata con un colpo di testa di Gil Dias nel recupero, con il portiere rossonero che è riuscito ad alzare la palla e mandarla in calcio d'angolo dopo un tocco sulla traversa.

in foto: La Heatmaps del primo tempo di Fiorentina–Milan. (whoscored.com)

Calhanoglu risponde a Simeone: segno "X" al Franchi.

La Viola è partita forte nella ripresa e Badelj ha impegnato Donnarumma con un tiro di sinistro dal limite ma la conclusione non è pericolosa e il numero 99 è riuscito a deviare senza troppi patemi. Ci ha provato anche Suso, con una delle sue classiche conclusioni, ma Sportiello si è fatto trovare in posizione e ha sbrogliato la situazione. Dopo pochi minuti Pioli e Gattuso hanno provato a cambiare le carte in tavola, inserendo Chiesa per Gil Dias e Calhanoglu per Borini, ma è mancato sempre qualcosa ai 16 metri.

Quando la gara sembra scivolare verso un noioso pareggio a reti bianche è arrivato il fulmine che ha squarciato il cielo grigio sul Franchi di Firenze: Biraghi ha crossato molto bene dalla sinistra, Bonucci è andato a vuoto e Simeone con un colpo di testa da distanza ravvicinata ha battuto Donnarumma e portato in vantaggio i suoi. Settima rete stagionale per il Cholito. La gara è, finalmente, decollata e dopo pochi minuti il Milan è riuscito a trovare il pareggio con Calhanoglu: il numero 10 ha insaccato a porta vuota dopo che Sportiello aveva respinto il solito tiro a giro di Suso. Seconda rete per il turco con la maglia del Milan dopo quella messa realizzato a Verona lo scorso ottobre. Nel finale André Silva ha provato una conclusione da buona posizione ma Sportiello non si è fatto sorprendere.

Il migliore: Milan Badelj.

Il centrocampista croato è il miglior calciatore della Fiorentina per valore tecnico ed esperienza: quando nel primo tempo il Milan ha pressato alto ha inciso poco sulla manovra dei suoi e la Viola è andata in difficoltà ma con il passare dei minuti la morsa si è allenata e Badelj ha preso in mano la sua squadra portando il baricentro più avanti.

in foto: La gara di Milan Badelj. (sofascore. com)

Il numero 5 della Viola è un calciatore troppo importante e lo dimostrano sia la percentuale di passaggi riusciti (88%) che i 5 passaggi decisivi che potevano essere sfruttati meglio dai compagni. Nella gara contro i rossoneri Badelj in 90′ ha perso solo una palla: questo fa capire il valore e la qualità del calciatore. L'interessamento del Tottenham e Roma non è così ingiustificato.