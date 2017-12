Negli ultimi due minuti dell'ultima gara del 2017 Fabio Quagliarella regala alla Sampdoria una vittoria importante (non conquistava i 3 punti dal 19/11) e ha raggiunto un altro traguardo importante nella sua carriera: ha realizzato almeno una rete a tutte le altre formazioni che compongono questa Serie A .

L'attaccante di Castellammare di Stabia è davvero un calciatore unico perché ha segnato una rete a tutte le squadre presenti ora nel massimo campionato italiano compresa quella per cui gioca oggi, ovvero il Doria. Il suo continuo girovagare gli ha permesso anche questa piccola "stravaganza" e con il passare degli anni sembra acquisire sempre più consapevolezza nei suoi mezzi.

Bum-bum Quagliarella: la Samp torna a sorridere.

Dodicesimo goal in 19 partite e una nuova "primavera" per questo giovanotto classe 1983 che non smette di stupire. Quando la gara sembrava destinata al pareggio il numero 27 si è caricato la squadra sulle spalle: doppietta nei minuti di recupero e 3 punti importantissimi. Fabio Quagliarella è ad un passo dal suo record personale di reti in Serie A (13) e ha cancella anche l’unico zero rimasto nella casella delle formazioni iscritte alla Serie A 2017/2018.

Record anche per Giampaolo.

La Samp ha cancellato la piccola crisi che l'aveva colpita dopo la vittoria contro la Juventus (1 punto in 5 partite) battendo per 2 a 0 la Spal. Così come Quagliarella anche Giampaolo oggi ha raggiunto un piccolo traguardo: battendo la squadra di Leonardo Semplici ha trovato il successo contro l’unica formazione che non aveva ancora battuto nella massima serie.