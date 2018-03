Il calcio è fatto di intese, di sinergie, di intuizioni che, alla fine, risultano determinanti e ti risolvono una partita, talvolta, una stagione. Intese che si formano col tempo con gli allenamenti con i movimenti preparati durante la settimana e che, poi, alla fine, si concretizzano non solo con reti tanto belle quanto importanti ma anche con la nascita di coppie gol da culto, da esaltare, da magnificare e che, inevitabilmente, restano nella memoria e nell’immaginario collettivo di pubblico e tifosi.

E così, in questo contesto, con una abbondante porzione di stagione disputata in giro per l’Europa, ecco i tandem, assist-marcatori, più prolifici, letali ed affiatati del ‘Vecchio Continente’.

Ligue 1: Cavani-Neymar? Ma quale lite

A dominare la scena in Europa per coppie gol che vantano una magica ed inarrestabile alchimia troviamo, a sorpresa, il tandem parigino Cavani–Neymar.

E sì perché al netto delle tante liti, fuori e dentro il rettangolo verde, andati in scena fra i due protagonisti, il campo, eloquente come al solito, non rileva traccia di questi malumori fra i due assi sudamericani con l’uruguaiano ed il brasiliano intenti a parlare l’esperanto del football, il linguaggio dei campioni e fare le fortune (non in Champions League) del Paris Saint Germain.

Un linguaggio non eguagliato da nessun’altra coppia con Cavani e Neymar a fare meglio di tutti e collezionare, dunque, ben 7 fra gol e assist.

Con l’ex Napoli, come da copione, nei panni del carnefice sotto porta ed il verdeoro, sia pure attualmente fuori causa per via di un infortunio, in quelli di ispiratore della manovra di Emery e compagni. Insomma, se pure astio c’è o c'è stato, i risultati, il pallottoliere non lo dimostrano per quella che sembra essere una convivenza se non pacifica, almeno vantaggiosa per entrambi.

Serie A e Premier League allo stesso livello: 6 gol per i tandem italiani ed inglesi

In seconda posizione in questa particolare classifica che mette in evidenza le migliori combinazioni fra fini dicitori e famelici bomber, troviamo due coppie che, al momento, spadroneggiano sia in Italia che in Inghilterra. Nello specifico, il riferimento è a Morata–Azpilicueta e Ramirez–Quagliarella, entrambe a quota 6 reti/passaggi chiave a referto. Ma se per i primi questa situazione tecnica non pare sorprendere, al di là della comune nazionalità i due condividono una certa ‘chimica' già da inizio stagione con 4 gol/assist nelle prime 10 di campionato, per i secondi, almeno alla vigilia della stagione, questo risultato sembrava pressoché impossibile.

L’uruguaiano, infatti, era dato quasi per ex calciatore per via dei tanti incidenti di percorso che ne hanno minato la salute nel corso della sua travagliata carriera con l’italiano, poi, accreditato, a 35 anni, sul viale del tramonto.

E invece grazie anche al modulo offensivo di mister Giampaolo e ad una carica sovrumana derivante da queste critiche iniziali, i due talenti della Doria sono letteralmente rinati portando la Samp al settimo posto, in piena zona Europa League, e rilanciando prepotentemente il loro brand personale con ben 6 gol/assist in queste prime 28, anzi 27, giornate di Serie A.

Suarez e Lewandoski, letali ma anche simili: creano legami con tutti

Infine, per chiudere questa breve panoramica sulle migliori coppie di questa abbondante parte di stagione siamo costretti a parlare di due figure, quelle di due bomber, capaci, in Bundes e Liga, di emergere ancora di più rispetto ai loro assistman.

Ci riferiamo a Lewandowski e Suarez che, oltre a condividere un enorme senso del gol, una tecnica sopraffina ed una spietata propensione alla rete, riescono anche a creare legami, feeling di squadra e alleanze, nel segno del gol, con più compagni.

E infatti, sia il polacco che l’uruguaiano con lo stesso numero di marcature combinate con un preciso assistman, 5, si trovano a meraviglia con più di un calciatore: Messi e Sergi Roberto per il #9 blaugrana e Kimmich e Muller per l’attaccante polacco.

Una caratteristica, questa, che impreziosisce il loro contributo contribuendo ad aumentare la loro forza: i due attaccanti, difatti, sono delle autentiche punte in grado di trovarsi a meraviglia con tutti.