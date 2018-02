Distorsione della caviglia destra aggravata dalla microfrattura del quinto metatarso. Il report medico del Paris Saint-Germain sulle condizioni di Neymar non lascia speranze ai tifosi francesi: la stella brasiliana quasi sicuramente – a meno di guarigione prodigiosa – non prenderà parte alla gara di ritorno in Champions League contro il Real Madrid. Gli ultimi esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto hanno alimentato il pessimismo e i timori che erano emersi subito dopo l'uscita in barella dal campo durante la sfida contro l'Olympique Marsiglia.

Che sfortuna. Neymar aveva provato a tranquillizzare i sostenitori del Psg e tutti i suoi followers pubblicando un post su Instagram nel quale mostrava l'articolazione fasciata ed immobilizzata con un tutore: "Per oggi abbiamo finito", aveva scritto a corredo dell'immagine scattata dopo i primi accertamenti diagnostici effettuati poco dopo l'infortunio. Ma la situazione s'è rivelata più grave del previsto.

Quanto dovrà restare fuori?

Il club non ha fornito una tempistica chiara ma è impossibile che il calciatore torni disponibile prima di un mese. Con certezza si può dire però che Neymar salterà i quarti di finale di Coppa di Francia contro il Marsiglia in programma domani (mercoledì 28 febbraio), oltre alla prossima sfida di campionato che vedrà il Psg impegnato in trasferta sul campo del Troyes (sabato 3 marzo). Cosa peggiore, sarà assente nella gara più importante della stagione contro gli spagnoli in Coppa. La squadra di Emery deve rimontare il risultati di 3-1 maturato all'andata ma dovrà fare a meno solo del suo giocatore più rappresentativo, c'è anche un altro brasiliano che è finito ko.

La malasorte ha preso di mira i transalpini

Oltre all'ex Barcellona, in infermeria c'è un'altra pedina che ha marcato visita. Si tratta di Marquinhos che lamenta un problema di tipo muscolare: lesione di primo grado al quadricipite sinistro.

Dal Brasile: Neymar sarà operato e starà fermo 2 mesi

A far preoccupare però i tifosi del Psg sono le notizie che arrivano dal Brasile sulle condizioni di Neymar, tutt'altro che positive. Distorsione alla caviglia e la frattura al quinto metatarso del piede destro per O'Ney. Un infortunio che potrebbe spingerlo all'operazione che gli permetterebbe di essere certo del recupero per i Mondiali di Russia. In questo caso si ipotizerebbe uno stop di due mesi per l'attaccante e dunque stagione finita con la formazione transalpina. Al momento manca però la conferma ufficiale del Psg.