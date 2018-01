Si era parlato davvero poco di questa partita alla vigilia di Sampdoria-Roma (recupero della terza giornata di campionato). Già, perchè a tenere banco, in queste ore, è ancora il ‘caso Dzeko’ che ormai sembra essere destinato a vestire la maglia del Chelsea. Ma nella notte di ‘Marassi’, dove Di Francesco ha voluto concedere probabilmente l’ultima passerella in Serie A al bosniaco prima di lasciarlo partire in direzione Londra, le emozioni non sono mancate. Fra i blucerchiati e i giallorossi, è finita con il punteggio di 1-1 grazie al gol di Quagliarella e Dzeko.

Partita subito scoppiettante fin dall’inizio grazie soprattutto al gioco espresso da due squadre (nonostante il terreno di gioco fosse in pessime condizioni) che da sempre hanno nella qualità delle proprie azioni la loro più grande forza. Giampaolo non ha potuto fare a meno di schierare dal primo minuto anche mister 15 gol (da stasera 16): Fabio Quagliarella. Nonostante non fosse al meglio per qualche acciacco fisico dopo la gara di domenica vinta 3-1 contro la Fiorentina grazie proprio ad una tripletta dell’attaccante napoletano, l’ex Torino è stato più volte pericoloso dalle parti di Alisson. Ma non è stato il solo. Convincente la prova di Torreira, uno dei migliori in campo, così come ottima è stata la partita di Manolas. Pessima invece la gara di Defrel. Andiamo dunque a vedere nell’ordine i top e i flop di questo Sampdoria-Roma.

I migliori di questo Sampdoria-Roma.

Quagliarella non si ferma più.

Gol numero 16 in campionato, battuto ogni suo record di marcature stagionali e la gioia di aver trovato quella continuità che solo adesso, a quasi 35 anni, sta trovando grazie alla cura Giampaolo. Fabio Quagliarella con il suo calcio di rigore ha fatto nuovamente esplodere di gioia lo stadio ‘Marassi’ che ormai spera ogni domenica nei gol del bomber napoletano.

Movimenti intelligenti, creazione dello spazio e suggerimento dei passaggi hanno fatto da cornice all’ennesima prova positiva del numero #27 della Sampdoria. Più volte Fazio e Kolarov hanno dovuto rincorrerlo per porre rimedio alle incursioni dell’ex attaccante di Napoli, Juventus e Torino che è stato davvero molto abile a sorprendere la retroguardia giallorossa con continui movimenti in verticale fra i due centrali.

in foto: La partita di Quagliarella contro la Roma (SofaScore)

Calciatore rigenerato e piacevolmente ritrovato agli occhi dei tanti amanti del calcio. Costretto ad uscire all’inizio della seconda frazione per il riacutizzarsi di un infortunio muscolare. Non male poi l’ingresso in campo di Caprari, anche lui positivo nella ripresa fra le fila della Sampdoria.

Roma: l’unico a salvarsi è Manolas.

Il suo è un campionato fenomenale fino a questo momento e lo sta dimostrando partita dopo partita nonostante in estate fosse stato davvero lontano dal dire addio alla Roma. Anche questa sera, contro la Samp, Manolas ha fatto la voce grossa mettendo una pezza su ogni palla filtrante servita dal centrocampo blucerchiato ai vari Zapata e Quagliarella. Puntuale di testa, sempre in anticipo, nel riuscire a fermare più volte proprio l’attaccante colombiano che nonostante tutto, questa sera, non era proprio in serata.

Per il resto il difensore greco è stato anche molto bravo a rimediare ai tanti svarioni difensivi visti dalla retroguardia giallorossa questa sera, soprattutto da parte di Fazio e Kolarov. Uno dei pochi a salvarsi nella squadra di Di Francesco capace di rimediare più volte al possibile raddoppio della squadra blucerchiata nella seconda frazione.

in foto: Le formazioni iniziali di Sampdoria–Roma (SofaScore)

Torreira fa il fenomeno a centrocampo.

Se la Sampdoria di Giampaolo possiede un segreto che spiega le ragioni di questo incredibile successo in stagione, è sicuramente da ritrovare in questo fenomeno che di nome fa Lucas e di cognome Torreira. Pezzo pregiato della scuderia Ferrero, l’ex centrocampista del Pescara è diventato il faro delle azioni di costruzioni di gioco della Sampdoria. Anche questa volta ha praticamente messo più volte in difficoltà Nainggolan e Strootman a centrocampo, sorprendendo l’olandese e il belga con continui passaggi di prima che creavano dei capovolgimenti di fronte importanti e pericolosi che hanno più volte creato pericoli alla difesa giallorossa.

Il suo modo di correre in orizzontale andandosi a prendere la palla sulle fasce e la facilità con cui riesce a verticalizzare palloni impossibile guardando solo lui spazi apparentemente occupati per far passare il pallone e servire gli attaccanti, lo rendono, ad oggi, uno dei migliori in quel ruolo nel nostro campionato di Serie A. Atletico Madrid, Lazio e la stessa Roma se lo contendono già da tempo. In estate sarà vera asta.

I flop nella sfida di ‘Marassi’.

Non ha ancora convinto Defrel.

Di Francesco ha puntato molto su di lui in questa partita ma il suo ‘Greg’ è stato a dir poco spento, soprattutto nella seconda frazione quando l’ex tecnico del Sassuolo è stato costretto a sostituirlo con Schick. Defrel è stato rapido, in tante occasioni, specie nella prima frazione, anche molto pericoloso proprio con la sua rapidità che ha più volte visto Strinic in difficoltà nel riuscire a starlo dietro.

in foto: I numeri di Defrel (SofaScore)

Poca lucidità però poi in fase di conclusione dell’azione, sembrava quasi imbambolato e in difficoltà nel riuscire a capire se fosse stato meglio il tiro o il passaggio in diverse occasioni. Sicuramente quel ruolo non mette in luce le sue reali potenzialità che forse la partenza eventuale di Dzeko potrebbe far emergere per il finale di stagione con i giallorossi.

Strootman solo a sprazzi.

Nervoso, ammonito e sicuramente in difficoltà in quel ruolo che comunque Di Francesco ha detto gli calzi a pennello quando c’è da utilizzarlo in caso di assenza di De Rossi e Gonalons. Kevin Strootman questa sera però ha davvero giocato una partita insolita per le sue enormi caratteristiche e qualità tecniche.

in foto: Le statistiche finali della gara (SofaScore)

Come tutti i calciatori dotati di grande tecnica, anche l’olandese è andato nettamente in difficoltà sul terreno di gioco disastrato di ‘Marassi’, ma nonostante questo più volte l’abbiamo visto in difficoltà al centro del centrocampo dove la Roma non riusciva a fare filtro con l’attacco e quindi difficilmente pericoloso in fase conclusiva. Più volte ha anche infierito contro Orsato mostrando troppo nervosismo.

Kolarov spento e poco lucido.

Il suo sinistro magico questa sera non è riuscito a sorprendere la difesa della Sampdoria. Eppure più volte Kolarov è riuscito a salvare e sbloccare gare della Roma apparentemente bloccate come quelle di Bergamo e Torino (contro il Toro). Questa sera però, né le punizioni e né tiri da fermo con il suo mancino da urlo, sono riusciti a salvare una squadra, quella di Di Francesco, apparsa spenta e viva solo a sprazzi.

in foto: La gara di Kolarov a 'Marassi' (SofaScore)

Sua la colpa del calcio di rigore causato e assegnato alla Samp per fallo di mani praticamente al termine della prima frazione e realizzato da Quagliarella. Suoi, i tanti svarioni lungo l’out mancino che hanno permesso a Quagliarella e Praet di dialogare al meglio in quella zona di campo. Non proprio in serata l’ex Manchester City che resta comunque un valore aggiunto per questa squadra.