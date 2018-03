Il Barcellona non conosce ostacoli e vince, agilmente, anche a Malaga per 2 a 0 allunga ancora sull'Atletico Madrid che domani ospita il Celta Vigo al Wanda Metropolitano. Le reti di Luis Suarez e Philippe Coutinho hanno messo al sicuro il risultato già nel primo tempo e hanno permesso ai catalani di gestire le forze in vista della gara contro il Chelsea di mercoledì che vale il pass per i quarti di Champions League. Per la seconda volta in tutta la storia della Liga una squadra supera senza una sola sconfitta le prime 28 giornate del campionato: la prima è stata la Real Sociedad nella stagione 1979-/80 che riuscì a non perdere fino alla giornata 33 quando affrontò il Siviglia.

Il Barça ha fatto a meno anche di Lionel Messi che è rimasto con la sua famiglia visto che stamane è diventato per la terza volta papà: Antonella Rocuzzo ha messo al mondo il terzo maschietto dopo Thiago e Mateo e il nome del nuovo arrivato in casa Messi è Ciro.

Luis Suarez non sbaglia mai

Al 15′ la squadra di Ernesto Valverde va in vantaggio con Suarez che di testa infila Roberto correggendo un cross bellissimo dalla sinistra di Jordi Alba. Per non farsi mancare nulla, il numero 9 si è preso anche un'ammonizione nel secondo tempo che lo terrà fuori nella sfida di domenica prossima con l'Athletic Bilbao. Il Malaga era l'unica avversaria a cui Luis Suárez non aveva segnato neanche un goal. Nelle 24 partite di campionato in cui Suárez ha fatto il primo goal il Barça ha vinto 22 volte e pareggiato le rimanenti 2. Un amuleto, in pratica. Pochi minuti dopo la rete del vantaggio blaugrana è stato espulso Samu Garcia per un fallo bruttissimo a centrocampo.

Spettacolo Coutinho: Malaga si inchina al suo colpo di tacco

Al minuto 28 è arrivato il raddoppio: azione sulla destra di Dembele, cross rasoterra per Coutinho che di tacco ha infilato per la seconda volta Roberto. È la seconda rete in campionato per l'ex Liverpool, la prima in trasferta. Quello del brasiliano è il quarto gol di tacco della Liga 2017-18: prima di lui ci avevano segnato in questo modo Stuani, Deulofeu (sempre contro il Malaga) e Portu.