Viktoria Plzen-Roma chiude la fase a gironi della Champions League per i giallorossi. Questi ultimi sono già certi della qualificazione agli ottavi, e del secondo posto alle spalle della capolista Real Madrid che sarà impegnata contro il CSKA. Gara che se è inutile ai fini del percorso europeo della formazione capitolina, è invece importante per il tecnico Eusebio Di Francesco: quest'ultimo finito sulla graticola, dopo il pareggio di Cagliari incassato in 11 contro 9, in caso di sconfitta potrebbe rischiare ulteriormente l'esonero. Ecco allora che la Roma in terra ceca cercherà di portare a casa l'intera posta in palio, contro un Viktoria che è ancora in gioco per la conquista dell'Europa League.

Viktoria Plzen-Roma, quando si gioca e dove vedere in tv e streaming la partita di Champions

Viktoria Plzen-Roma è dunque una partita comunque importante per entrambe le squadre. Fischio d'inizio alla Doosan Arena di Plzen alle ore 18.55 con la partita che sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky, sul canale 201. Un servizio riservato agli abbonati all'emittente satellitare, come quello relativo alla trasmissione in streaming. Viktoria Plzen-Roma, sarà visibile sui dispositivi portatili, computer e smartphone, grazie all'app SkyGo.

La Roma è già qualificata, ma Di Francesco si gioca la panchina

Viktoria Plzen-Roma è una sfida comunque importante per la squadra giallorossa, già qualificata agli ottavi e certa del secondo posto. Reduce da 4 partite senza vittorie con 2 sconfitte (contro Udinese e Real Madrid) e altrettanti pareggi contro Inter e Cagliari (quest’ultimo ottenuto dopo aver gettato alle ortiche il vantaggio e la doppia superiorità numerica), la formazione capitolina spedita in ritiro dalla dirigenza è chiamata a vincere. Eusebio Di Francesco, in caso di risultato negativo potrebbe rischiare ulteriormente l'esonero.

Viktoria-Roma, le ultime notizie sulle scelte di formazione di Di Francesco

Le voci sul futuro non sembrano preoccupare Di Francesco che in Viktoria Plzen-Roma sembra intenzionato ad affidarsi ad un parziale turnover. Confermato il 4-2-3-1, con chance in difesa per Marcano in coppia con Fazio, con Santon e Luca Pellegrini a sfrecciare sulle corsie. Diversi i dubbi per la mediana, dove Zaniolo e Cristante dovrebbero spuntarla nelle vesti di diga davanti al pacchetto arretrato, a supporto di Florenzi, Kluivert e Pastore che torna dal 1′. Confermato in avanti Schick, alla luce di un Dzeko ancora non al top

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Roma