E' una Roma sbiadita, incolore e grigia, come la maglia che ha utilizzato, quella tornata a casa dopo il clamoroso pareggio con il Cagliari. E' una Roma ora nuovamente nel mirino del presidente James Pallotta: infuriato per l'epilogo della trasferta alla Sardegna Arena. Il patron giallorosso non ha infatti gradito il risultato finale e le modalità di come è arrivato: "È una disgrazia, un disonore – ha spiegato il numero uno ad un cronista de "Il Tempo" – Questa squadra non si rende contro che le partite durano 90 minuti. Imbarazzante. Esonero di Di Francesco? chiedete a Monchi".

Con la zona Champions League sempre più lontana (se il Milan vince, i giallorossi vanno a -7 dal quarto posto), la società ha dunque deciso di tornare al pugno di ferro e mettere tutti contro il muro: allenatore compreso. Dopo la prima crisi tra settembre e ottobre, che aveva avuto nel ko interno con la Spal il suo punto più basso, i giocatori ed Eusebio Di Francesco sono nuovamente sotto esame. Specialmente l'allenatore, sulla cui testa sono tornate a soffiare forti le voci di un possibile esonero.

Le responsabilità di Di Francesco

Atteso dalla trasferta ininfluente di Champions League contro il Viktoria Plzen, il tecnico è dunque chiamato a risollevarsi nuovamente già a partire dalla sfida con il Genoa: match che dovrà dare rassicurazioni importanti, in vista della successiva trasferta di Torino con la Juventus. "Mi prendo le mie responsabilità – ha spiegato in conferenza stampa Di Francesco – Sono veramente amareggiato, è stata una partita assurda".

"Le cose vanno analizzate a 360°, abbiamo avuto dei problemi a livelli caratteriali, dopo il gol subìto non siamo riusciti ad addormentare la partita – ha aggiunto l'allenatore della Roma – Mi arrabbio vedendo degli errori da parte di alcuni ragazzi che fanno scelte sbagliate che portano a queste situazioni assurde. Qua si parla di tattiche, ma non si può prendere un gol del genere, queste cose minano le certezze e vanno al di là di ogni discorso tattico. Non si può prendere il gol di Sau in 9 contro 11".