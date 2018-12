Ultima giornata di Champions League tra martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. Il sesto turno traccerà la griglia definitiva delle squadre qualificate agli ottavi di finale e che lunedì prossimo (17 dicembre, ore 12) saranno nell'urna del sorteggio che verrà effettuato a Nyon e andrà in onda in diretta tv e in streaming su Sky. Juventus e Roma sono già qualificate, Napoli e Inter dovranno attendere gli ultimi 90 minuti per sapere se andranno oltre la fase a gironi oppure saranno costrette a retrocedere in Europa League. La squadra di Carlo Ancelotti sarà di scena ad Anfield Road e padrone del proprio destino: considerati i numeri della classifica avulsa può anche perdere (ma con un gol di scarto) per superare lo sbarramento dei gruppi. A San Siro i nerazzurri attendono il Psv Eindhoven con la necessità di vincere a tutti i costi e la consapevolezza di attendere buone notizie da Barcellona (vittoria dei blaugrana contro il Tottenham).

Dove vedere in tv Juventus, Napoli, Roma, Inter

Quale sarà la partita delle italiane che questa settimana verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro anche sulla Rai? Si tratta della Juventus che chiude la fase a gironi in Svizzera contro lo Young Boys (mercoledì 12 dicembre ore 21 su Rai Uno). Nulla cambia, invece, nella consueta programmazione di Sky che manderà in onda la gara dei bianconeri e delle altre italiane come da programmazione. Liverpool-Napoli sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253, martedì 11 dicembre alle 21). Nello stesso giorno degli azzurri Inter-Psv sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky e andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201). Nella giornata di mercoledì invece Viktoria Plzeň-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport 1 (canale 201).

Il programma delle partite in calendario delle italiane