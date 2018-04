Ci sono momenti della stagione in cui gli infortuni pesano ancora di più, soprattutto se alle porte c'è un Mondiale: avere problemi fisici sul finale dell'anno calcistico non permette di giocare gare importanti per i diversi obiettivi dei club e mancare occasioni davvero uniche in caso di manifestazioni per nazionali. L'ultimo in ordine di tempo ad avere avuto un problema che potrebbe compromettergli la presenza al massimo torneo calcistico è Jerome Boateng, centrale del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, che a causa di un problema muscolare (infortunio all’adduttore) ha dovuto alzare bandiera bianca durante la gara d'andata della semifinale di Champions League con il Real Madrid.

Prima del difensore della Germania era stata la volta di Oxlade-Chamberlain che, l'altra semifinale di Champions tra Liverpool e Roma, ha subito un infortunio al ginocchio che non gli permetterà di giocare i Mondiali in Russia con la maglia dell'Inghilterra.

La stessa sorte è toccata ad Alexandr Kokorin e Felipe Luis: il centravanti della nazionale russa è stato colpito da una distorsione ai legamenti del ginocchio destro, rimediata negli ottavi di Europa League contro il Lipsia; mentre il terzino brasiliano dell'Atletico Madrid ha rimediato una frattura al perone della gamba destra contro la Lokomotiv Mosca e non dovrebbe rientrare nei 23 della Seleçao.

Biglia e Sidibè: condizioni difficili

Ci sono problemi anche per Lucas Biglia e Djibril Sidibè. Le condizioni del centrocampista argentino del Milan sono dubbie e non si conoscono i tempi esatti di recupero mentre per il laterale francese del Monaco c'è un bivio da superare: scegliere se operarsi o meno in seguito alla lesione al menisco esterno del ginocchio destro rimediata contro il PSG ma, in entrambi i casi, le possibilità di vederlo in campo in Russia sono ridotte.

Neuer, Batshuayi e Nastasic ci proveranno

Nella lista dei calciatori "a rischio" figurano anche i nomi importanti della Bundesliga: Manuel Neuer, Michy Batshuayi e Matija Nastasic hanno avuto problemi seri a livello fisico e sono a rischio ma, ognuno a suo modo, proverà ad essere in Russia. Il capitano della Germania e del Bayern, lotta con un problema al piede ma Loew lo vuole portare tra i 23 e un paio di partite nelle gambe prima del termine della stagione potrebbero garantirgli comunque un posto nei 23. Situazione differente per l’attaccante del Dortmund che è finito ai box per un problema alla caviglia rimediato in campionato contro lo Schalke e rimarrà fuori fino a fine stagione: il suo infortunio non compromette la condizione fisica della punta di proprietà del Chelsea ma le possibilità di prendere parte al ritiro pre-Mondiale ci sono. Punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Nastasic, ex Fiorentina ora in forza allo Schalke 04, che ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro e i tempi di recupero sono dubbi.

Neymar in Russia ci sarà

Neymar è uno degli uomini più attesi del Mondiale e dopo il problema avuto lo scorso febbraio sembra essere quasi pronto per il rientro: la stella del Brasile ha preferito operarsi durante la stagione per poi puntare ad un rientro direttamente a Mondiale in corso e ha tranquillizzato i tifosi brasiliani: "Sarò in forma per i Mondiali".