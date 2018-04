Adesso, è davvero tornato. Le voci dei giorni scorsi sono diventate realtà per Manuel Neuer che è tornato ad allenarsi in gruppo con il pallone con il Bayern Monaco. Una notizia che ha fatto sorridere tutti in casa bavarese, ma non solo. Dopo aver saltato praticamente tutta la stagione a causa della frattura al metatarso il classe 1986 ha ritrovato il campo e dunque potrebbe tornare disponibile per i prossimi Mondiali.

Neuer is back, il portiere torna ad allenarsi con il Bayern

7 mesi di stop per il portierone, che già in passato ha dovuto fare i conti con i postumi di un altro infortunio che lo ha costretto a sopportare una piastra di metallo nel piede destro. Voci, indiscrezioni, speranze e poi finalmente la luce per il campione del mondo che ha ritrovato il terreno di gioco e il pallone. E' stato proprio il club campione di Germania a postare sui suoi profili social le foto del suo capitano in azione, e alle prese con allenamenti durissimi.

in foto: Neuer in allenamento (foto Twitter @FCBayern)

Quando tornerà in campo Neuer

Quasi certamente nelle prossime uscite, Neuer sarà ancora sostituito da Ulreich per non correre il minimo rischio di un'eventuale ricaduta. Un ulteriore stop infatti comprometterebbe in maniera definitiva la sua carriera, motivo per cui è necessaria la cautela. Non è da escludere che il portiere possa tornare in campo giusto per il finale di stagione con la Bundesliga per permettergli così di mettere nelle gambe minuti importanti in vista del Mondiale.

Neuer potrebbe farcela per il Mondiale

Quel Mondiale che fino a poche settimane fa sembrava un sogno per Neuer e che invece con il passare dei giorni è diventato sempre più concreto. Il ct Low ha già dimostrato nei mesi scorsi di essere disposto ad aspettare fino in fondo il suo titolare: non essendo un giocatore di movimento, potrebbe metterci meno tempo per tornare in forma rispetto ai suoi compagni. Questi ultimi sono pronti a riabbracciarlo, come dimostrato da Muller che su Twitter ha dato il bentornato al suo numero uno.