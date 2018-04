Sembrava andare tutto per il verso giusto al Bayern nell'andata della semifinale di Champions contro il Real. Nel finale del primo tempo però le cose si sono messe male per la squadra campione di Germania che dopo aver perso Robben, è stata costretta a fare a meno anche dell'altro infortunato Boateng, incassando prima il pareggio di Marcelo e poi nella ripresa la rete della vittoria merengues di Asensio. A tenere banca il giorno dopo del ko sono soprattutto le condizioni del difensore che alla luce del problema muscolare potrebbe, oltre a concludere in anticipo la stagione, rischiare di saltare i Mondiali con la Germania.

Infortunio Boateng, le condizioni

Jerome Boateng al 34′ di Bayern-Real è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. Il poderoso difensore classe 1988 ha lasciato il campo accompagnato a spalla dai componenti dello staff tecnico bavarese, molto dolorante. Il suo problema è di natura muscolare al quadricipite e a quanto pare, stando all'esito dei primi esami strumentali, dovrebbe tenerlo lontano dai campi di calcio per circa 4-6 settimane come rivelato dalla Sport Bild.

Boateng rischia di saltare i Mondiali con la Germania

La stagione con il Bayern può essere considerata dunque conclusa per Jerome Boateng. Niente semifinale di ritorno dunque per lui che ha già sollevato al cielo il titolo di campione di Germania. Ad essere seriamente preoccupato però è il commissario tecnico della nazionale campione del mondo Loew che è consapevole di correre il serio rischio di rinunciare al suo perno difensivo. Boateng potrebbe anche riuscire a recuperare, ma con tempi troppo risicati rispetto all'esordio della Germania ai Mondiali di Russia previsto contro il Messico per il 17 giugno.

Maledizione infortuni per il difensore tedesco

Una vera e propria maledizione dunque per Boateng che nella scorsa stagione, reduce da un altro calvario per un problema muscolare, è stato costretto a fermarsi per un altro problema al quadricipite. Poche presenze, come il suo compagno Neuer, e poche gioie per un ragazzo che ha iniziato ad accusare infortuni di questa natura proprio nel migliore momento della sua carriera. Tutta la Germania ora incrocia le dita con la speranza di poter contare su di lui in Russia.