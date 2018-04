Le immagini di Neymar con le stampelle e con un vistoso tutore al piede destro in occasione di un evento commerciale hanno gettato nello sconforto il Brasile. Quali sono le condizioni reali della stella della Seleçao? Al Mondiale sarà realmente al 100% o meno? Queste le domande più frequenti dei tifosi brasiliani, a cui ha risposto lo stesso fenomeno del Psg tranquillizzando tutti: in Russia le sue condizioni saranno ottimali.

Neymar parteciperà con il Brasile ai prossimi Mondiali

In occasione dell'appuntamento promozionale, l'attaccante che ha preferito rimanere in patria senza prendere parte alla festa scudetto del Psg non ha dubbi sulla sua presenza ai Mondiali. Dopo l'infortunio al piede destro e l'operazione, a due mesi dal fischio d'inizio di Russia 2018, Neymar ha tranquillizzato tutti i tifosi brasiliani: "Avrò abbastanza tempo per guarire e prepararmi alla Coppa del mondo. L'infortunio è stato brutto ma mi sono riposato e questo è il lato buono della vicenda. E comunque avrò abbastanza tempo per prepararmi".

Quali sono le condizioni di Neymar

La sua presenza dunque con la Nazionale brasiliana in occasione della kermesse iridata non è in discussione. Ma il gioiello della Seleçao sarà in grado di giocare tutte le partite? Nessun dubbio per O'Ney che sta lavorando duramente nella sua villa a Mangaratiba, che si trova sulla costa meridionale di Rio de Janeiro: "Spero di tornare il più presto possibile. In questo periodo ho fatto un po' di tutto, anche se ovviamente la fisioterapia mi occupa la maggior parte del tempo. Voglio tornare in forma e stare bene, ho fatto gli esami la settimana scorsa e sono stati ok".

Il Brasile ai piedi di Neymar

Il Brasile non vuole nemmeno pensare ad un Mondiale senza Neymar. Brucia ancora la clamorosa sconfitta per 7-1 rimediata contro la Germania nel torneo disputato in casa, in cui i verdeoro non poterono fare affidamento sulla loro stella più brillante. Ecco allora che tutti incrociano le dita nella speranza di poter contare su O'Ney già nella partita d'apertura in programma il 17 giugno contro la Svizzera.