Il Brasile ha vinto cinque titoli Mondiali, è la squadra che ne ha conquisati di più in assoluto, ma non trionfa dal 2002. E per i verde-oro è un’eternità. In Russia la Seleção è la squadra favorita, anche il grande Pelé è convinto che il Brasile ce la farà ed è certo che al Mondiale ci sarà anche Neymar, in questo momento ai box per un problema alla caviglia: “Neymar ci sarà al Mondiale in Russia, e sarà in forma perché il suo infortunio non è poi così grave. Gli auguro la stessa fortuna che ho avuto io ai Mondiali, il Brasile può vincere”.

Brasile favorito, lo dice Pelé

Il settantasettenne ex calciatore, uno dei più grandi di sempre, l’unico ad aver vinto tre Mondiali (1958, 1962, 1970) ha esaltato il numero 10 del Brasile e il c.t. Tite, che sta effettuando un lavoro eccezionale ma sa benissimo che il calcio è strano, è nulla può essere dato per scontato:

Neymar è un giocatore molto importante per il Brasile, senza dubbio. Sarà senz’altro decisivo. Spero che il Brasile sarà campione del mondo, ma il calcio è sempre una sorpresa. Sono fiducioso perché abbiamo molti giocatori eccellenti che giocano in Europa. Il problema semmai è farli giocare insieme ma penso che avremo una buona squadra. Sono fiducioso perché Tite, il nuovo allenatore, ora ha avuto un po’ di tempo per organizzare la squadra e preparare il gruppo al meglio.

Il Brasile ai Mondiali di Russia

Realmente la Seleção è la favorita per la vittoria finale. Con Tite in panchina il Brasile ha avuto un percorso eccezionale, una sola sconfitta in un anno e mezzo, in amichevole disputata in Asia con l’Argentina. La rosa è eccezionale. Perché non c’è solo Neymar tra i big brasiliani. Nella fase a gironi i brasiliani sfideranno: due squadre europee: la Serbia, la Svizzera, e Costa Rica, avversario già ai Mondiali del ’90 e del 2002.