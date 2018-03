L’Atletico Madrid ha vinto in scioltezza in casa della Lokomotiv Mosca nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra di Simeone, la favorita per la vittoria finale, tra andata e ritorno ha rifilato otto gol alla squadra russa. Ma c’è una spina per il ‘Cholo’, che rischia di aver perso per tutta la stagione Filipe Luis, che a causa dell’infortunio, rischia di saltare i Mondiali.

L’infortunio di Filipe Luis

Al 62’ del match tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid Filipe Luis ha ricevuto un calcione da Eder. Il giocatore è rimasto a terra e dopo qualche minuto è stato costretto a lasciare il campo. Il terzino sinistro ha lasciato lo stadio con le stampelle e l’Atletico in una brave nota ha fatto sapere che il giocatore ha subito un forte trauma alla gamba sinistra. Domani a Madrid sarà sottoposto agli esami strumentali. L’ambiente ‘Colchoneros’ ha molta paura, si parla di una possibile frattura del perone. Se sarà così di sicuro in Russia Filipe Luis non ci tornerà per disputare i Mondiali con la nazionale brasiliana.

Alex Sandro possibile sostituto con il Brasile

Il difensore, che ha vestito anche la maglia del Chelsea, era stato nei giorni scorsi convocato per le amichevoli di marzo del Brasile dal c.t. verde-oro Tite, che lo ha preferito allo juventino Alex Sandro, che ora potrebbe essere ripescato e potrebbe magari anche scendere in campo contro Russia o Germania. L’esterno sinistro difensivo titolare comunque è Marcelo, il migliore al mondo nel suo ruolo.

L’elenco dei convocati del Brasile

Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia).

Difensori: Dani Alves (Psg), Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (Psg), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (San Paolo), Thiago Silva (Psg).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcellona), Paulinho (Barcellona), Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Gouan), Talisca (Besiktas), Willian (Chelsea).

Attaccanti: Douglas Costa (Juventus), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian José (Real Sociedad).