Prima la sconfitta a San Siro contro il Benevento – a margine di una prestazione deludente – adesso anche le brutte notizie che arrivano dallo staff medico. Piove sul bagnato per il Milan, che perde per questo finale di stagione Lucas Biglia. L'argentino, in uno scontro di gioco nel match con i sanniti, ha riportato la frattura delle prime due vertebre lombari. Cosa significa? Che da ora in poi – quando mancano quattro gare al termine del campionato – Gattuso dovrà a fare a meno di lui nello sprint per conquistare un posto nelle coppe.

Strada che s'è fatta in salita per il trend di rendimento negativo culminato con lo stop inatteso nell'anticipo della 34sima giornata. Quanto all'ex centrocampista sudamericano della Lazio, la stagione con i rossoneri può considerarsi finita. Ma c'è qualcos'altro che lo preoccupa maggiormente: ovvero, vedere compromessa la propria convocazione tra le fila della Seleccion a due mesi dalla Coppa. Se ne saprà di più nelle prossime settimane ma di fronte a infortuni del genere serve avere la massima cautela, la stessa che allo stato dei fatti vede Biglia a rischio per i prossimi Mondiali in Russia.

Questo il comunicato del club rossonero sulle condizioni di Biglia: come si evince si tratta di un primo report medico, in attesa che esami più approfonditi chiariscano quali sono le condizioni del calciatore.