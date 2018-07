Cristiano Ronaldo alla Juventus, un'ipotesi di calciomercato che sta catalizzando l'attenzione di opinione pubblica e addetti ai lavori. Una trattativa clamorosa quella con il Real Madrid che potrebbe portare in bianconero CR7 facendo alzare in maniera esponenziale l'asticella delle ambizioni Champions della squadra di Allegri. Quella Champions che Cristiano Ronaldo ha vinto anche in questa stagione, eliminando proprio la Juventus. E proprio a quanto accaduto nella sfida dello Stadium, dopo gli applausi dei tifosi della Juve all'avversario Ronaldo autore di un eccezionale gol in rovesciata, è legato un indizio che alimenta ulteriormente le ultime notizie di calciomercato

Ronaldo alla Juve, quando CR7 si emoziono per gli applausi dei tifosi bianconeri

Nella notte del 3 aprile scorso Cristiano Ronaldo salì in cattedra in casa della Juventus. Una doppietta eccezionale nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions, impreziosita dalla rete in rovesciata. Un gol troppo bello anche per i tifosi bianconeri che riservarono all'avversario applausi a scena aperta. Una situazione che spinse Ronaldo a ringraziare in campo i sostenitori della Juventus, per un gesto a cui non era certo stato abituato e che non lo lasciò indifferente.

Ronaldo e la rivelazione del passato sul feeling con la Juve che infiamma le ultime notizie di calciomercato

Ecco allora che ai microfoni di Real Madrid Tv, Cristiano Ronaldo nell'intervista successiva alla partita ammise in primi lo stupore per gli applausi dei tifosi della Juventus e poi il feeling con la squadra bianconera del passato: "L'ovazione del pubblico dello Stadium è stato uno dei momenti più belli della serata. Ricevere un'ovazione da uno stadio con così tanta storia, è un'esperienza unica. Sin da quando ero bambino mi è sempre piaciuta la Juventus, mi piaceva vederla giocare e il fatto che i tifosi bianconeri mi abbiano applaudito mi ha toccato il cuore. E' un grande ricordo, voglio ringraziare tutti i tifosi della Juventus" .

Indizio di mercato per la possibile trattativa Ronaldo-Juventus

Parole che lette alla luce delle ultime notizie di calciomercato e della possibile trattativa Ronaldo-Juventus assumono i contorni di una possibile conferma. Certo tra il dire e il fare c'è di mezzo l'aspetto economico che poi è anche quello più importante in un'operazione che potrebbe smuovere complessivamente 370 milioni. L'ostacolo più alto al momento per la Juve non è rappresentato dai 100 milioni che potrebbero essere girati al Real Madrid (se venisse confermata la clausola pro-Italia del portoghese), ma dal contratto quinquennale da 30 milioni di euro a stagione, che dovrebbe essere ammortizzato con un importante aumento dei ricavi.

Quando Ronaldo stava per essere acquistato dalla Juventus

D'altronde non bisogna dimenticare che nel 2003 Cristiano Ronaldo è stato a un passo dalla Juventus. Allora non era ancora CR7, né aveva macinato record e Palloni d’Oro, nonostante fosse uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico internazionale. I bianconeri lo notarono e provarono a portarlo a Torino ma il rifiuto di Salas (disse no allo Sporting) e le richieste del club lusitano (10 milioni) fecero saltare la trattativa. Pochi mesi dopo finì al Manchester United, dove ha iniziato la sua scalata nell'Olimpo del calcio