Non si parla d'altro nelle ultime ore di calciomercato. Cristiano Ronaldo alla Juventus è la possibile operazione eccezionale che sta facendo sognare il popolo bianconero. Ogni indizio è buono per capire la reale fattibilità di una trattativa che riscriverebbe la storia del mercato della Serie A. A tal proposito c'è grande attesa per prese di posizioni ufficiali e dichiarazioni dei protagonisti. Le prime arrivando dall'Amministratore delegato della Juventus Marotta che non ha di fatto né smentito, né confermato il possibile arrivo di CR7 in bianconero.

Cristiano Ronaldo alla Juventus, le dichiarazioni di Marotta

Nella frenesia delle ultime notizie di calciomercato su Cristiano Ronaldo alla Juventus, c'era grande attesa per le eventuali dichiarazioni di dirigenti o addetti ai lavori dei club coinvolti, o dell'entourage del calciatore. A parlare ai microfoni di Sky è stato Beppe Marotta amministratore delegato della Juve, e uomo mercato in coppia con il direttore sportivo Fabio Paratici. Intercettato dall'emittente satellitare in pieno centro a Milano e stuzzicato sulle possibilità di vedere CR7 alla Juve, Marotta ha dichiarato: "Se i tifosi della Juve possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…". Sfuggendo poi ad ulteriori domande.

Cosa significano le parole di Marotta sulla trattativa di calciomercato Ronaldo-Juve

Il "non parlo" di Beppe Marotta sulla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, rappresenta la volontà di non confermare, né smentire le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa. Quello che possiamo dunque leggere tra le righe e che qualcosa bolle in pentola, ma forse è ancora troppo presto per parlare di una vera e propria "trattativa", nonostante in Spagna si parli già di accordo raggiunto. Per la società di corso Galileo Ferraris il principale nodo da sciogliere come vi abbiamo anticipato è quello relativo all'ingaggio, altissimo, più che quello relativo ai 100 milioni da versare nelle casse del Real (se dovesse essere confermata la clausola voluta pro-Italia di Jorge Mendes) che sono alla portata della Juve. Si parla di un quadriennale da 30 milioni di euro a stagione per un'operazione dunque che costerebbe complessivamente intorno ai 370 milioni di euro. Bisognerà dunque inevitabilmente studiare un piano che possa prevedere importantissimi aumenti dei ricavi.

Ronaldo via dal Real Madrid, cosa c'è dietro il silenzio delle merengues

Se dunque Marotta non ha né confermato, e né smentito la possibilità che Ronaldo arrivi alla Juventus in casa Real Madrid tutto tace. Un silenzio che fa rumore quello delle merengues che in realtà oggi hanno diramato un comunicato ufficiale, per smentire però l'offensiva di mercato per Kylian Mbappé del Psg. Nessun riferimento dunque a CR7, e in sintesi un altro atteggiamento che ha inevitabilmente alimentato le voci su quella che potrebbe essere un'operazione di mercato storica per la Serie A.