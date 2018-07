Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una trattativa sensazionale capace di centralizzare le ultime notizie di calciomercato in Italia e all'estero. Non si parla d'altro da ieri sul panorama calcistico nostrano e internazionale, per un'operazione che se dovesse andare in porto riscriverebbe la storia del mercato della Serie A. L'operazione Ronaldo-Juve infatti sarebbe la più costosa mai messa a segno in entrata da un club italiano. E come se non bastasse poi, con il passaggio in bianconero CR7 batterebbe se stesso, in riferimento al suo trasferimento dallo United al Real del 2009.

Cristiano Ronaldo-Juventus, le possibili cifre della clamorosa operazione di calciomercato

La Juventus potrebbe strappare CR7 al Real Madrid sul mercato per "soli" 100 milioni, un decimo dunque del miliardo della clausola rescissoria del lusitano, in virtù di un accordo verbale legato ad un accordo con il suo procuratore Mendes. Un'operazione per certi versi sensazionale per la Juventus che dovrebbe studiare un piano per cercare di ammortizzare con successo l'accordo quadriennale da 30 milioni di euro a stagione d'ingaggio. Se l'operazione Juve-Cristiano Ronaldo dovesse andare in porto, si tratterebbe dell'operazione in entrata più costosa della storia del calcio italiano, capace di superare i 90 milioni investiti sempre dalla Juve per Higuain nel 2016.

Cristiano Ronaldo alla Juve batterebbe se stesso e le cifre del suo trasferimento dallo United al Real

Non solo. L'eventuale passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus permetterebbe al portoghese di battere se stesso. Se i bianconeri infatti dovessero riuscire ad acquistare CR7 per 100 milioni di euro, sarebbe battuto il record personale del precedente trasferimento del campione portoghese. Quest'ultimo infatti nel 2009 fu acquistato dal Real Madrid che lo pagò 94 milioni di euro al Manchester United. Ronaldo-Juventus diventerebbe così la 7a operazione di calciomercato più costosa della storia.

Le 10 operazioni di calciomercato più costose di sempre

Dunque la potenziale operazione di calciomercato che porterebbe Ronaldo alla Juventus entrerebbe nella top ten delle trattative più costose di sempre, al settimo posto. CR7 scavalcherebbe come anticipato se stesso in primis, poi l'affare Higuain-Juve (90 milioni), quello che ha portato Lukaku dall'Everton allo United per 88 milioni, e infine l'operazione Barça-Santos per l'acquisto di Neymar (86 milioni). Lontanissime, come evidenziato da Sportmediaset, le prime posizioni di questa speciale classifica dei giocatori più cari di sempre con Neymar al primo posto (dal Barcellona al Psg nel 2017: 222 milioni), seguito da Mbappé (dal Monaco al Psg nel 2017: 180 milioni), Coutinho (dal Liverpoool al Barcellona nel 2018: 160 milioni ovvero 120+40 di bonus), Dembélé (dal Borussia Dortmund al Barcellona nel 2017: 150 milioni ovvero 105+45 di bonus), Pogba (dalla Juventus al Manchester United nel 2016: 110 milioni) e infine (Bale, dal Tottenham al Real Madrid nel 2013: 101 milioni)